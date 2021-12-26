Минэкономразвития опровергло данные о требовании ЕС €290 млрд компенсации от России
Союз хочет добиться отмены или модификации ряда мер, которые кажутся организации нарушающими правила ВТО.
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Информация о том, что Евросоюз предъявил к Москве претензии на получение выплаты в размере 290 миллиардов евро через Всемирную торговую организацию, недостоверна, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.
"Информация о том, что ЕС "требует от России 290 миллиардов евро" в рамках спора, не является достоверной. Требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер РФ, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В 290 миллиардов евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причинённый ЕС ущерб", — пояснили в МЭР.
В ведомстве добавили, что сами правила Всемирной торговой организации не предполагают возможности выплат каких-либо компенсаций.
Ранее в США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО из-за импортозамещения. В Вашингтоне считают, что действия Москвы ставят американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия, а также лишают возможности честной конкуренции. Сенатор Анатолий Широков назвал обвинения США смешными, подчеркнув, что многочисленные санкции, которые наложены на РФ США, являются не чем иным, как, собственно, нарушением любых принципов ВТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не согласился с обвинениями Вашингтона, отметив, что Россия "ничего не нарушает в этой области".
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