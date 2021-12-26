Минэкономразвития опровергло данные о требовании ЕС €290 млрд компенсации от России

Информация о том, что Евросоюз предъявил к Москве претензии на получение выплаты в размере 290 миллиардов евро через Всемирную торговую организацию, недостоверна, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.

"Информация о том, что ЕС "требует от России 290 миллиардов евро" в рамках спора, не является достоверной. Требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер РФ, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В 290 миллиардов евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причинённый ЕС ущерб", — пояснили в МЭР.

В ведомстве добавили, что сами правила Всемирной торговой организации не предполагают возможности выплат каких-либо компенсаций.