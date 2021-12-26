Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области
Сгорело двухквартирное деревянное строение в населённом пункте Александров Гай.
Экстренными службами были найдены тела трёх погибших после пожара в жилом доме в Саратовской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в региональном ГУ МЧС.
"Пожар был ликвидирован. При разборе завалов были обнаружены тела троих погибших, в том числе одного ребёнка", — уточнили в ведомстве.
В результате ЧП сгорел двухквартирный деревянный жилой дом в населённом пункте Александров Гай на улице Привокзальной, 17.
Ранее Лайф показал кадры допроса поджигателя томской "Ленты". Мужчине предъявили обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества. Он устроил пожар в магазине на улице Пушкина. Из помещения экстренно эвакуировали около 500 посетителей и 150 сотрудников.
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