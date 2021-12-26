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Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области

Сгорело двухквартирное деревянное строение в населённом пункте Александров Гай.

26 декабря, 18:22

Фото © ГУ МЧС РФ по Саратовской области

Экстренными службами были найдены тела трёх погибших после пожара в жилом доме в Саратовской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в региональном ГУ МЧС.

"Пожар был ликвидирован. При разборе завалов были обнаружены тела троих погибших, в том числе одного ребёнка", — уточнили в ведомстве.

В результате ЧП сгорел двухквартирный деревянный жилой дом в населённом пункте Александров Гай на улице Привокзальной, 17.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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