Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области

Экстренными службами были найдены тела трёх погибших после пожара в жилом доме в Саратовской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в региональном ГУ МЧС.

"Пожар был ликвидирован. При разборе завалов были обнаружены тела троих погибших, в том числе одного ребёнка", — уточнили в ведомстве.

В результате ЧП сгорел двухквартирный деревянный жилой дом в населённом пункте Александров Гай на улице Привокзальной, 17.