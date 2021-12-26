Бывший шеф-редактор Tatler Эдуард Дорожкин умер в возрасте 45 лет

Скончался бывший шеф-редактор журнала Tatler Эдуард Дорожкин, ему было 45 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила бывший бренд-директор издания Grazia Аннета Решетова. К публикации она приложила одну из последних фотографий журналиста.

"Эдуарда больше нет. Наша сентябрьская фотография. И в это невозможно поверить", — написала его коллега.

Его память также почтила телеведущая Ксения Собчак. В своём телеграм-канале она сообщила, что работала с Дорожкиным в журнале L’Officiel, где он был её шеф-редактором. Эдуард Дорожкин на протяжении некоторого времени занимал должность главного редактора в газете "На Рублёвке" и в журнале Tatler, а также являлся постоянным автором газеты "Ведомости".