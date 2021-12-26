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Бывший шеф-редактор Tatler Эдуард Дорожкин умер в возрасте 45 лет

О причине смерти колумниста многочисленных глянцевых изданий пока не сообщается.

26 декабря, 18:16
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Clubeclectique?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Club Eclectique</a></p>

Фото © Facebook / Club Eclectique

Скончался бывший шеф-редактор журнала Tatler Эдуард Дорожкин, ему было 45 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила бывший бренд-директор издания Grazia Аннета Решетова. К публикации она приложила одну из последних фотографий журналиста.

"Эдуарда больше нет. Наша сентябрьская фотография. И в это невозможно поверить", написала его коллега.

Его память также почтила телеведущая Ксения Собчак. В своём телеграм-канале она сообщила, что работала с Дорожкиным в журнале L’Officiel, где он был её шеф-редактором. Эдуард Дорожкин на протяжении некоторого времени занимал должность главного редактора в газете "На Рублёвке" и в журнале Tatler, а также являлся постоянным автором газеты "Ведомости".

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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