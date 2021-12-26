В Смоленской области столкнулись девять машин, погибла 18-летняя девушка
Госпитализация потребовалась трём пострадавшим — мужчине и двоим детям 7 и 16 лет.
Фото © "ВКонтакте" / "Подслушано у водителей в Ярцево"
Видео © "ВКонтакте" / "Подслушано у водителей в Ярцево"
На трассе М1 в Смоленской области в результате страшной аварии с участием девяти автомобилей погибла 18-летняя девушка, три человека пострадали. Об аварии сообщает ГУ МВД по региону.
Столкновение произошло на 371-м километре трассы М1 по направлению к Минску. В аварию попали девять машин, в том числе грузовик. В результате столкновения погибла девушка восемнадцати лет, госпитализация потребовалась мужчине и детям 7 и 16 лет. Ещё несколько человек получили незначительные травмы, медицинская помощь им не потребовалась.
Ранее Лайф рассказывал, что на Урале машина ДПС на полном ходу снесла иномарку и влетела в столб. Служебное авто занесло при торможении, и оно сбило дорожный знак.
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