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В Смоленской области столкнулись девять машин, погибла 18-летняя девушка

Госпитализация потребовалась трём пострадавшим — мужчине и двоим детям 7 и 16 лет.

26 декабря, 18:36

Фото © "ВКонтакте" / "Подслушано у водителей в Ярцево"

Видео © "ВКонтакте" / "Подслушано у водителей в Ярцево"

На трассе М1 в Смоленской области в результате страшной аварии с участием девяти автомобилей погибла 18-летняя девушка, три человека пострадали. Об аварии сообщает ГУ МВД по региону.

Столкновение произошло на 371-м километре трассы М1 по направлению к Минску. В аварию попали девять машин, в том числе грузовик. В результате столкновения погибла девушка восемнадцати лет, госпитализация потребовалась мужчине и детям 7 и 16 лет. Ещё несколько человек получили незначительные травмы, медицинская помощь им не потребовалась.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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