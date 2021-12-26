Более 5 тысяч человек вышли на митинг против антиковидных ограничений в Брюсселе

Свыше 5 тысяч человек вышли на акцию протеста в Брюсселе против закрытия культурных и развлекательных учреждений из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря управления полиции Брюссель-Иксель Ильзе Ван Де Кейре.

"По оценкам полиции, в акции протеста в Брюсселе в воскресенье приняли участие свыше 5 тысяч человек. Она прошла без инцидентов", — уточнила представитель полиции.

Однако профсоюз работников культуры, который является организатором акции, насчитал значительно больше протестующих. Он сообщил, что в митинге приняли участие до 15 тысяч человек.

Шествие было разрешено городскими властями. Протестующие собрались на площади Мон-дез-Ар из-за решения правительства страны закрыть после католического Рождества с 26 декабря практически все культурно-развлекательные заведения: кинотеатры, театры, концертные залы, казино и рождественские базары.