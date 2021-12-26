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Более 5 тысяч человек вышли на митинг против антиковидных ограничений в Брюсселе

Профсоюз работников культуры, который организовал марш, сообщает о 15 тысячах участников.

26 декабря, 18:55
<p>Протесты в Брюсселе. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/n_voltarelli" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nicoletta Voltarelli</a></p>

Протесты в Брюсселе. Фото © Twitter / Nicoletta Voltarelli

Свыше 5 тысяч человек вышли на акцию протеста в Брюсселе против закрытия культурных и развлекательных учреждений из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря управления полиции Брюссель-Иксель Ильзе Ван Де Кейре.

"По оценкам полиции, в акции протеста в Брюсселе в воскресенье приняли участие свыше 5 тысяч человек. Она прошла без инцидентов", — уточнила представитель полиции.

Однако профсоюз работников культуры, который является организатором акции, насчитал значительно больше протестующих. Он сообщил, что в митинге приняли участие до 15 тысяч человек.

Шествие было разрешено городскими властями. Протестующие собрались на площади Мон-дез-Ар из-за решения правительства страны закрыть после католического Рождества с 26 декабря практически все культурно-развлекательные заведения: кинотеатры, театры, концертные залы, казино и рождественские базары.

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Ранее Лайф рассказал, что на предыдущей акции протеста под названием "Марш за свободу. Действие второе" в Брюсселе полицейские разгоняли участников светошумовыми гранатами.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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