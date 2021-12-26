Вору с гранатой удалось скрыться из московского ТЦ "Метрополис"

Эвакуация людей из московского ТЦ "Метрополис" произошла из-за вора с гранатой. Видео © SHOT

Причиной эвакуации граждан из московского ТЦ "Метрополис" стал вор, который решил украсть духи, но, когда его попытались задержать, достал похожий на гранату предмет. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Известно, что покупатель в чёрной бейсболке и кожаной куртке украл духи из магазина "Золотое яблоко". Когда его пытались задержать охранники, он угрожал выдернуть чеку из гранаты. В итоге мужчине удалось скрыться. Его разыскивает полиция.

Тем временем покупатели и сотрудники торгового центра уже возвращаются в здание. Люди продолжают делать покупки, однако некоторые магазины после случившегося оказались закрыты.