Вору с гранатой удалось скрыться из московского ТЦ "Метрополис"
Предварительно, покупатель украл духи из магазина "Золотое яблоко", но попался и начал угрожать взрывом.
© SHOT
Эвакуация людей из московского ТЦ "Метрополис" произошла из-за вора с гранатой. Видео © SHOT
Причиной эвакуации граждан из московского ТЦ "Метрополис" стал вор, который решил украсть духи, но, когда его попытались задержать, достал похожий на гранату предмет. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Известно, что покупатель в чёрной бейсболке и кожаной куртке украл духи из магазина "Золотое яблоко". Когда его пытались задержать охранники, он угрожал выдернуть чеку из гранаты. В итоге мужчине удалось скрыться. Его разыскивает полиция.
Тем временем покупатели и сотрудники торгового центра уже возвращаются в здание. Люди продолжают делать покупки, однако некоторые магазины после случившегося оказались закрыты.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в аэропорту Челябинска из-за письма о "минировании" эвакуировали пассажиров трёх самолётов.
Комментариев: 0