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Вору с гранатой удалось скрыться из московского ТЦ "Метрополис"

Предварительно, покупатель украл духи из магазина "Золотое яблоко", но попался и начал угрожать взрывом.

26 декабря, 18:47

© SHOT

Эвакуация людей из московского ТЦ "Метрополис" произошла из-за вора с гранатой. Видео © SHOT

Причиной эвакуации граждан из московского ТЦ "Метрополис" стал вор, который решил украсть духи, но, когда его попытались задержать, достал похожий на гранату предмет. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Известно, что покупатель в чёрной бейсболке и кожаной куртке украл духи из магазина "Золотое яблоко". Когда его пытались задержать охранники, он угрожал выдернуть чеку из гранаты. В итоге мужчине удалось скрыться. Его разыскивает полиция.

Появилось видео бегства людей из московского ТЦ "Метрополис" из-за "мужчины с бомбой"

Появилось видео бегства людей из московского ТЦ "Метрополис" из-за "мужчины с бомбой"

Тем временем покупатели и сотрудники торгового центра уже возвращаются в здание. Люди продолжают делать покупки, однако некоторые магазины после случившегося оказались закрыты.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в аэропорту Челябинска из-за письма о "минировании" эвакуировали пассажиров трёх самолётов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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