Жена журналиста Гордона рассказала, что Верка Сердючка могла стать президентом Украины

Актёр, певец и композитор Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, мог стать президентом Украины. Об этом рассказала жена известного журналиста Дмитрия Гордона журналистка Алеся Бацман.

По её словам, разные политические элиты буквально уговаривали Данилко баллотироваться на пост главы государства.

"Его уговаривали это сделать, очень многие уговаривали, приходили от разных сил, от разных партий, сулили очень большие деньги", — пояснила Бацман в эфире телеканала "Украина 24".

Журналистка считает, что Данилко мог бы полностью перевернуть политический ландшафт, если бы согласился на предложение. Но, по словам Бацман, он отказался, отметив, что "хочет сохранить себя".

"Вот это то, что не удалось Владимиру Зеленскому", — добавила жена Гордона.

Она считает, что известный комик, став главой государства, изменился сам и поменял своё отношение к людям. Когда Зеленский только баллотировался, он много улыбался и шутил, а теперь же стал агрессивным, обиженным на всех, а также человеком, который не умеет принимать критику в свой адрес, подчеркнула Бацман.