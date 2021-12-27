"Ведомости": Минздрав разрешил провести третью фазу испытаний препарата от ковида из Кореи
Специалисты оценят безопасность и эффективность лекарства. Испытания пройдут в 10 больницах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.
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Минздрав России разрешил корейской компании Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp провести в РФ третью фазу клинических испытаний препарата от коронавируса с действующим веществом нафамостат мезилат (торговое наименование лекарства — "Нафабеллтан"). Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на государственный реестр разрешений на проведение клинических исследований.
Нафамостат мезилат применяется при остром панкреатите, а также используется в качестве антикоагулянта во время внепочечного очищения крови. Однако после эксперимента южнокорейского Института Пастера этот препарат стали рассматривать как средство терапии коронавирусных пневмоний. По словам учёных, лекарство доказало противовирусную эффективность на клеточных культурах.
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк пояснил, что многие препараты, которые сейчас используются для лечения CoViD-19, изначально создавались для других заболеваний. Например, ингибиторы интерлейкина олокизумаб и левилимаб, которые были изобретены для борьбы с ревматоидным артритом.
Вторая фаза испытаний корейского препарата завершилась в России в мае. В ней участвовало 104 пациента с пневмонией и подтверждённым коронавирусом, средний возраст 58 лет. Результаты были опубликованы в октябре в журнале EClinicalMedicine. Выяснилось, что нафамостат сокращает среднее время до клинического улучшения с 14 до 11 дней. В ходе третьей фазы будет оцениваться безопасность и эффективность препарата. Как следует из реестра, клинические испытания пройдут в 10 больницах в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Красноярске, Уфе и Кировске с участием 94 пациентов. Окончание срока назначено на 30 сентября 2023 года.
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отмечает, что в случае успешных результатов нафабеллтан будет применяться у пациентов с тяжёлыми случаями. По мнению эксперта, прямых конкурентов у корейского лекарства нет, так как ближайшая к нему категория антикоагулянтов предназначена для лечения последствий CoViD-19.
Ранее Минздрав РФ зарегистрировал российский препарат против коронавируса "Мир-19". Он был разработан в Федеральном медико-биологическом агентстве России. Глава учреждения Вероника Скворцова отметила, что лекарство приводит к снижению вирусной нагрузки уже после первого применения.
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