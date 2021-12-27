Экономист Григорьева напомнила, что январскую страховую пенсию выплатят в декабре

Пенсионеры, которые 1-го числа каждого месяца получают выплаты через отделения Почты России, в декабре этого года получат деньги за январь следующего. Как пояснила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева, это связано с предстоящими выходными днями, которые продлятся до 9 января включительно.

"Вместе с тем надо отметить, что единого графика выплат пенсий не существует. В разных регионах пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному. Информацию о сроках выплат можно выяснить по контактным телефонам региональных ПФР", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Григорьева уточнила, что январская страховая пенсия по старости поступит уже с учётом индексации.

"В декабре прошла индексация фиксированных выплат к страховой пенсии для людей, которым исполнилось 80 лет, и для тех, кто закончил трудовую деятельность три месяца назад. Все эти выплаты поступят в декабре", — добавила экономист.