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Разведку у границ России за неделю вели 39 иностранных самолётов и беспилотников

Минобороны сообщило, что для недопущения нарушения границ РФ истребители два раза поднимались в воздух.

27 декабря, 00:55
<p>CL-600. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Challenger_600#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bombardier.cl-600.n598mt.arp.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Adrian Pingstone</p>

CL-600. Фото © Wikipedia / Adrian Pingstone

Российские радиолокационные станции за неделю обнаружили 39 иностранных летательных аппаратов, которые вели воздушную разведку вдоль государственных границ РФ. Такие данные приводит Минобороны в газете "Красная звезда".

Среди них 33 самолёта-разведчика и шесть разведывательных беспилотников иностранных государств. Все полёты проходили под контролем российских радиолокационных станций.

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Минобороны отмечает, что для недопущения нарушения границ РФ российские истребители два раза поднимались в воздух на сопровождение иностранных самолётов. Нарушения рубежей страны допущено не было.

Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов рассказал о зачастивших к границам РФ самолётах НАТО. По словам губернатора, российские лётчики тоже летают, что приятно. Алиханов назвал эту ситуацию "стандартным обменом любезностями между военными".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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