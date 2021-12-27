Разведку у границ России за неделю вели 39 иностранных самолётов и беспилотников

Российские радиолокационные станции за неделю обнаружили 39 иностранных летательных аппаратов, которые вели воздушную разведку вдоль государственных границ РФ. Такие данные приводит Минобороны в газете "Красная звезда".

Среди них 33 самолёта-разведчика и шесть разведывательных беспилотников иностранных государств. Все полёты проходили под контролем российских радиолокационных станций.

Минобороны отмечает, что для недопущения нарушения границ РФ российские истребители два раза поднимались в воздух на сопровождение иностранных самолётов. Нарушения рубежей страны допущено не было.