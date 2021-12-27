Разведку у границ России за неделю вели 39 иностранных самолётов и беспилотников
Минобороны сообщило, что для недопущения нарушения границ РФ истребители два раза поднимались в воздух.
CL-600. Фото © Wikipedia / Adrian Pingstone
Российские радиолокационные станции за неделю обнаружили 39 иностранных летательных аппаратов, которые вели воздушную разведку вдоль государственных границ РФ. Такие данные приводит Минобороны в газете "Красная звезда".
Среди них 33 самолёта-разведчика и шесть разведывательных беспилотников иностранных государств. Все полёты проходили под контролем российских радиолокационных станций.
Минобороны отмечает, что для недопущения нарушения границ РФ российские истребители два раза поднимались в воздух на сопровождение иностранных самолётов. Нарушения рубежей страны допущено не было.
Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов рассказал о зачастивших к границам РФ самолётах НАТО. По словам губернатора, российские лётчики тоже летают, что приятно. Алиханов назвал эту ситуацию "стандартным обменом любезностями между военными".
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