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Российский теннисист Андрей Рублёв заразился ковидом

Спортсмен находится на изоляции в Барселоне. Он пообещал вернуться на корт при первой же возможности.

27 декабря, 00:22
<p>Андрей Рублёв © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQ3zaHzA74D/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">andreyrublev</a></p>

Андрей Рублёв © Instagram / andreyrublev

Российский теннисист Андрей Рублёв сообщил, что заразился ковидом. На своей странице в "Твиттере" он рассказал, что у него положительный тест на коронавирус и сейчас он находится на изоляции.

"На данный момент я нахожусь в Барселоне, и, к сожалению, мой тест на CoViD-19 оказался положительным. Я нахожусь в изоляции и следую всем предписаниям врачей. Как вы знаете, я полностью вакцинирован, я готовился к турнирам ATP Cup и Australian Open. Сейчас я должен восстановиться, поэтому поеду в Мельбурн только в случае, когда это будет безопасно для остальных. Очень расстроен и обеспокоен происходящим", — написал спортсмен.

Теннисист также призвал всех фанатов заботиться о себе и об окружающих. Он пообещал вернуться на корт при первой же возможности.

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Отметим, что россиянин ранее заявлял, что планирует 27 декабря вылететь в Австралию для участия в ATP Cup в Сиднее, а также в Australian Open, который стартует 17 января.

Ранее Рублёв выиграл выставочный турнир в ОАЭ. Соревнования Mubadala World Tennis Championship проходили в Абу-Даби. В финале россиянин победил бывшую первую ракетку мира британца Энди Маррея со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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