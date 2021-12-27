Российский теннисист Андрей Рублёв заразился ковидом

Российский теннисист Андрей Рублёв сообщил, что заразился ковидом. На своей странице в "Твиттере" он рассказал, что у него положительный тест на коронавирус и сейчас он находится на изоляции.

"На данный момент я нахожусь в Барселоне, и, к сожалению, мой тест на CoViD-19 оказался положительным. Я нахожусь в изоляции и следую всем предписаниям врачей. Как вы знаете, я полностью вакцинирован, я готовился к турнирам ATP Cup и Australian Open. Сейчас я должен восстановиться, поэтому поеду в Мельбурн только в случае, когда это будет безопасно для остальных. Очень расстроен и обеспокоен происходящим", — написал спортсмен.

Теннисист также призвал всех фанатов заботиться о себе и об окружающих. Он пообещал вернуться на корт при первой же возможности.

Отметим, что россиянин ранее заявлял, что планирует 27 декабря вылететь в Австралию для участия в ATP Cup в Сиднее, а также в Australian Open, который стартует 17 января.