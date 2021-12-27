Сборная России по хоккею проиграла Швеции в стартовом матче молодёжного чемпионата мира (МЧС) 2022 года, проходящего в Канаде. Игра состоялась на арене "Уэстернер-парк" в городе Ред-Дир и завершилась победой шведов со счётом 6:3 (1:0, 2:1, 3:2).

По ходу встречи подопечные Сергея Зубова уступали со счётом 0:3 и 1:4, однако затем смогли отыграть две шайбы. Но всё же сравнять счёт россиянам не удалось. Восходящая звезда российского хоккея Матвей Мичков забросил в матче две шайбы, ещё один гол на счету Фёдора Свечкова. С первых минут ворота сборной России защищал Ярослав Аскаров, однако в третьем периоде его заменили на Егора Гуськова.