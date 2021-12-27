Сборная России по хоккею проиграла Швеции в стартовом матче молодёжного чемпионата мира
Следующим соперником подопечных Сергея Зубова станет команда Швейцарии. Игра начнётся в 00:30 мск 28 декабря.
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Сборная России по хоккею проиграла Швеции в стартовом матче молодёжного чемпионата мира (МЧС) 2022 года, проходящего в Канаде. Игра состоялась на арене "Уэстернер-парк" в городе Ред-Дир и завершилась победой шведов со счётом 6:3 (1:0, 2:1, 3:2).
GOAL :🚨 Tic-Tac-Goal!— IIHF (@IIHFHockey) December 26, 2021
Alexander Holtz finishes it off to give @Trekronorse a 4-1 lead!#WorldJuniors #RUSSWE pic.twitter.com/anxPepYJF7
По ходу встречи подопечные Сергея Зубова уступали со счётом 0:3 и 1:4, однако затем смогли отыграть две шайбы. Но всё же сравнять счёт россиянам не удалось. Восходящая звезда российского хоккея Матвей Мичков забросил в матче две шайбы, ещё один гол на счету Фёдора Свечкова. С первых минут ворота сборной России защищал Ярослав Аскаров, однако в третьем периоде его заменили на Егора Гуськова.
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Россияне и шведы выступают в группе B вместе с командами США, Словакии и Швейцарии. В четвертьфинал выйдут четыре лучшие сборные. Следующими соперниками наших хоккеистов станут швейцарцы, матч состоится 28 декабря, начало в 00:30 по московскому времени.
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