НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сборная России по хоккею проиграла Швеции в стартовом матче молодёжного чемпионата мира

Следующим соперником подопечных Сергея Зубова станет команда Швейцарии. Игра начнётся в 00:30 мск 28 декабря.

27 декабря, 00:10
<p>© <a href="https://www.iihf.com/en/events/2022/wm20/gallery/31347/russia_vs_sweden_-_2022_iihf_world_junior_champion?expanded=true#slide=24" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ИИХФ</a></p>

© ИИХФ

Сборная России по хоккею проиграла Швеции в стартовом матче молодёжного чемпионата мира (МЧС) 2022 года, проходящего в Канаде. Игра состоялась на арене "Уэстернер-парк" в городе Ред-Дир и завершилась победой шведов со счётом 6:3 (1:0, 2:1, 3:2).

По ходу встречи подопечные Сергея Зубова уступали со счётом 0:3 и 1:4, однако затем смогли отыграть две шайбы. Но всё же сравнять счёт россиянам не удалось. Восходящая звезда российского хоккея Матвей Мичков забросил в матче две шайбы, ещё один гол на счету Фёдора Свечкова. С первых минут ворота сборной России защищал Ярослав Аскаров, однако в третьем периоде его заменили на Егора Гуськова.

Прервать полосу неудач: Россия отправилась в Канаду за золотом молодёжного чемпионата мира по хоккею

Прервать полосу неудач: Россия отправилась в Канаду за золотом молодёжного чемпионата мира по хоккею

Россияне и шведы выступают в группе B вместе с командами США, Словакии и Швейцарии. В четвертьфинал выйдут четыре лучшие сборные. Следующими соперниками наших хоккеистов станут швейцарцы, матч состоится 28 декабря, начало в 00:30 по московскому времени.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1