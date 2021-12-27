Инфекционист Фаучи: Заразность "омикрона" может нивелировать его меньшую опасность

Возрастающее число случаев заражения штаммом ковида "омикрон" в США может свести на нет положительный эффект менее серьёзного течения заболевания при этом варианте коронавируса, а недостаточный уровень вакцинации в стране может привести к увеличению количества госпитализаций. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Есть одно, с чем мы можем согласиться, — что он ("омикрон". — Прим. Лайфа) чрезвычайно заразен. Он превосходит предыдущие самые заразные варианты, включая "дельту"... Когда мы впервые посмотрели на данные из Великобритании, то было очевидно, что соотношение случаев [заражений] и госпитализаций низкое. Любопытно, что и продолжительность пребывания в больнице была ниже, и необходимость в аппаратах ИВЛ была низкой", — отметил он в интервью телеканалу ABC.

Также он призвал граждан не успокаиваться раньше времени в связи с данными о менее тяжёлом течении болезни при омикрон-штамме ковида.

"Проблема в том, что... при таком высоком показателе новых заражений это может нивелировать снижение опасности варианта. Так что, если у вас очень и очень много людей с менее серьёзным штаммом, это может нейтрализовать положительный эффект менее серьёзного течения", — поведал специалист.