Инфекционист Фаучи: Заразность "омикрона" может нивелировать его меньшую опасность
Американский специалист призвал не успокаиваться раньше времени в связи с данными о менее тяжёлом течении болезни при новом штамме.
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Возрастающее число случаев заражения штаммом ковида "омикрон" в США может свести на нет положительный эффект менее серьёзного течения заболевания при этом варианте коронавируса, а недостаточный уровень вакцинации в стране может привести к увеличению количества госпитализаций. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
"Есть одно, с чем мы можем согласиться, — что он ("омикрон". — Прим. Лайфа) чрезвычайно заразен. Он превосходит предыдущие самые заразные варианты, включая "дельту"... Когда мы впервые посмотрели на данные из Великобритании, то было очевидно, что соотношение случаев [заражений] и госпитализаций низкое. Любопытно, что и продолжительность пребывания в больнице была ниже, и необходимость в аппаратах ИВЛ была низкой", — отметил он в интервью телеканалу ABC.
Также он призвал граждан не успокаиваться раньше времени в связи с данными о менее тяжёлом течении болезни при омикрон-штамме ковида.
"Проблема в том, что... при таком высоком показателе новых заражений это может нивелировать снижение опасности варианта. Так что, если у вас очень и очень много людей с менее серьёзным штаммом, это может нейтрализовать положительный эффект менее серьёзного течения", — поведал специалист.
Ранее в США впервые умер заражённый омикрон-штаммом ковида пациент. Жертвой нового варианта ковида стал мужчина в возрасте около 50 лет. Он не вакцинировался и имел проблемы со здоровьем. А до этого "омикрон" стал доминирующим в Соединённых Штатах.
Напомним, на сегодняшний день в России выявлен 41 случай заражения штаммом "омикрон". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал три основных симптома, которые сопровождают именно этот вариант коронавируса: першение в горле, лихорадка, мышечные боли. А глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые 16 пациентов, у которых в России выявили омикрон-штамм, выздоровели и выписались из стационаров. Лайф также рассказывал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону".
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