Глава ВОЗ Гебреисус назвал условия окончания пандемии ковида в 2022 году

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус считает, что мировое сообщество может положить конец пандемии коронавируса в 2022 году. Своё мнение он выразил в колонке для газеты "Известия".

"Завершился ещё один трудный год. И за многое мы можем его и поблагодарить. Пандемия CoViD-19 не обошла стороной ни одну страну мира, но теперь мы располагаем широким набором инструментов профилактики и лечения вируса. В общей сложности в мире введено уже более восьми с половиной миллиардов доз вакцин — благодаря этому удалось спасти миллионы жизней. Также разработаны новые методы лечения, что позволяет значительно снизить показатели смертности", — отметил Гебреисус.

По его словам, чтобы закончить с пандемией, к середине следующего года нужно вакцинировать 70% населения мира. Глава ВОЗ подчеркнул, что правительства стран должны продолжать применять целенаправленные меры в области здравоохранения и социального обеспечения, включая тестирование, секвенирование и предоставление информации о штаммах вируса.

Также Гебреисус призвал жителей Земли носить защитные маски, соблюдать санитарную дистанцию, избегать толпы и по возможности встречаться с друзьями только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, глава ВОЗ считает, что следует создать более надёжные системы обеспечения безопасности в области здравоохранения во всём мире. Он напомнил, что в 2022 году страны начнут обсуждение глобального соглашения по борьбе с пандемией, которое призвано укрепить механизмы управления и финансирования, а также системы и инструменты, необходимые для предупреждения эпидемий и пандемий.

"И, в-третьих, все страны должны вкладывать средства в укрепление системы первичной медико-санитарной помощи — именно она лежит в основе того, чтобы услуги здравоохранения были доступны всем. Пандемия CoViD-19 продемонстрировала, что угроза здоровью подвергает опасности все аспекты нашей жизни", — добавил Гебреисус.