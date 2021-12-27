Американский политический обозреватель Гордон Чанг заявил, что просчёты президента США Джо Байдена в области космоса могут стать "поводом для начала мировой войны". Об этом он рассказал в комментарии Daily Express.

"Один из первых признаков начала войны — вытеснение США", — сказал Чанг, не уточнив, почему сделал такой вывод.

По словам политолога, Байден не предпринимает никаких усилий, чтобы ослабить конкурентов Вашингтона.

"Администрация Байдена не справляется с задачей защиты США", — подытожил Чанг.