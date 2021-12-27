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"Первый признак начала войны": Американский политолог Чанг заявил, что Байден не справляется с защитой США в космосе

По словам эксперта, глава Белого дома не предпринимает никаких усилий, чтобы ослабить конкурентов Вашингтона в этой сфере.

26 декабря, 22:47

© Pixabay

Американский политический обозреватель Гордон Чанг заявил, что просчёты президента США Джо Байдена в области космоса могут стать "поводом для начала мировой войны". Об этом он рассказал в комментарии Daily Express.

"Один из первых признаков начала войны — вытеснение США", — сказал Чанг, не уточнив, почему сделал такой вывод.

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По словам политолога, Байден не предпринимает никаких усилий, чтобы ослабить конкурентов Вашингтона.

"Администрация Байдена не справляется с задачей защиты США", — подытожил Чанг.

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Ранее экс-депутат Рады Евгений Мураев указал на подготовку России и США к заключению "большой сделки". Бывший нардеп считает одним из признаков будущего соглашения переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. По его мнению, Москва и Вашингтон не допустят развязывания третьей мировой войны, так как в этом случае всего несколько ударов ядерными боеголовками могут поставить под вопрос существование всего человечества.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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