"Первый признак начала войны": Американский политолог Чанг заявил, что Байден не справляется с защитой США в космосе
По словам эксперта, глава Белого дома не предпринимает никаких усилий, чтобы ослабить конкурентов Вашингтона в этой сфере.
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Американский политический обозреватель Гордон Чанг заявил, что просчёты президента США Джо Байдена в области космоса могут стать "поводом для начала мировой войны". Об этом он рассказал в комментарии Daily Express.
"Один из первых признаков начала войны — вытеснение США", — сказал Чанг, не уточнив, почему сделал такой вывод.
По словам политолога, Байден не предпринимает никаких усилий, чтобы ослабить конкурентов Вашингтона.
"Администрация Байдена не справляется с задачей защиты США", — подытожил Чанг.
Ранее экс-депутат Рады Евгений Мураев указал на подготовку России и США к заключению "большой сделки". Бывший нардеп считает одним из признаков будущего соглашения переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. По его мнению, Москва и Вашингтон не допустят развязывания третьей мировой войны, так как в этом случае всего несколько ударов ядерными боеголовками могут поставить под вопрос существование всего человечества.
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