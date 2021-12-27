Захарова: Иск ЕС к России в ВТО показал, как Евросоюз оценивает глупость своих политиков

Иск Евросоюза во Всемирную торговую организацию (ВТО) против политики импортозамещения РФ показал, как европейские страны оценили "глупость и несамостоятельность" собственных политических элит. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Европейский союз обратился в ВТО с иском к России на 290 миллиардов евро за "дискриминацию европейских товаров политикой импортозамещения". Теперь мы знаем, в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит. Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. Брюссель долго рассказывал, что нашу страну "жёстко наказали". Что там "жёстко" — садомазохистски", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

Захарова напомнила, что о несамостоятельности политических элит Евросоюза ещё в 2014 году рассказал Джо Байден, который тогда занимал пост вице-президента США. Выступая в Гарвардском университете, он отметил, что страны Европы не были готовы к введению санкций против Москвы из-за событий на Украине и согласились на это под давлением.

"Более того, они и не хотели их вводить, но (президенту США Баракe. — Прим. Лайфа) Обаме пришлось поставить Европу в трудное положение и заставить её действовать против России, несмотря на риск экономического ущерба для себя. Страны Евросоюза согласились на это только под сильным давлением Вашингтона, и это давление было обусловлено стремлением Америки нанести российской экономике как можно больший урон, подчеркнул Джо Байден, отметив, что именно усилия Белого дома позволили США и ЕС объединиться. Не добавил, правда, сколько Брюссель за это заплатит", — подчеркнула Захарова.