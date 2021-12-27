Захарова: Иск ЕС к России в ВТО показал, как Евросоюз оценивает глупость своих политиков
Дипломат напомнила, что импортозамещение стало ответом на введённые против РФ европейские санкции.
Мария Захарова © Facebook / Мария Захарова
Иск Евросоюза во Всемирную торговую организацию (ВТО) против политики импортозамещения РФ показал, как европейские страны оценили "глупость и несамостоятельность" собственных политических элит. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Европейский союз обратился в ВТО с иском к России на 290 миллиардов евро за "дискриминацию европейских товаров политикой импортозамещения". Теперь мы знаем, в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит. Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. Брюссель долго рассказывал, что нашу страну "жёстко наказали". Что там "жёстко" — садомазохистски", — написала дипломат в своём телеграм-канале.
Захарова напомнила, что о несамостоятельности политических элит Евросоюза ещё в 2014 году рассказал Джо Байден, который тогда занимал пост вице-президента США. Выступая в Гарвардском университете, он отметил, что страны Европы не были готовы к введению санкций против Москвы из-за событий на Украине и согласились на это под давлением.
"Более того, они и не хотели их вводить, но (президенту США Баракe. — Прим. Лайфа) Обаме пришлось поставить Европу в трудное положение и заставить её действовать против России, несмотря на риск экономического ущерба для себя. Страны Евросоюза согласились на это только под сильным давлением Вашингтона, и это давление было обусловлено стремлением Америки нанести российской экономике как можно больший урон, подчеркнул Джо Байден, отметив, что именно усилия Белого дома позволили США и ЕС объединиться. Не добавил, правда, сколько Брюссель за это заплатит", — подчеркнула Захарова.
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Напомним, ранее стало известно, что ЕС подал на Россию жалобу в ВТО, оценив свои потери из-за импортозамещения в €290 млрд. Минэкономразвития РФ пояснило, что Евросоюз не требует от РФ эту сумму, а хочет добиться отмены или модификации ряда мер, которые кажутся Брюсселю нарушающими правила ВТО.
Ранее в США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО из-за импортозамещения. В Вашингтоне считают, что действия Москвы ставят американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия, а также лишают возможности честной конкуренции. Сенатор Анатолий Широков назвал обвинения США смешными, подчеркнув, что многочисленные санкции, которые наложены на РФ США, являются не чем иным, как, собственно, нарушением любых принципов ВТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не согласился с обвинениями Вашингтона, отметив, что Россия "ничего не нарушает в этой области".
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