Второй поджигатель томской "Ленты" оказался подражателем первого









Мужчина, который 25 декабря устроил пожар в томском гипермаркете "Лента" на улице Пушкина, подражал другому поджигателю — томичу, 21 декабря спалившему "Ленту" на улице Елизаровых. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, 27-летний Денис увидел кадры, на которых 21-летний Александр поджигает фейерверки в магазине, и решился повторить его действия. Однако сначала он хотел устроить пожар в магазине пиротехники, в котором работал. Об этом следователям рассказала супруга мужчины.

Как сообщалось ранее, 24 декабря женщина не выдержала поведения мужа и попросила его съехать с квартиры. На следующий день в обед Денис позвонил своему начальнику и заявил, что больше не будет работать у него продавцом. После этого разговора хозяин приехал в свой магазин пиротехники, где увидел включённый в розетку паяльник и разбросанные вещи экс-сотрудника. Вечером Денис вернулся в павильон, на вопрос о паяльнике он не ответил. Мужчина отдал ключи от магазина, собрал свои вещи и рассказал бывшему работодателю о только что совершённом поджоге "Ленте". После этого он ушёл.