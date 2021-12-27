Второй поджигатель томской "Ленты" оказался подражателем первого
При этом сначала Денис хотел устроить пожар в магазине пиротехники, в котором работал. Но затем поменял свои планы.
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Мужчина, который 25 декабря устроил пожар в томском гипермаркете "Лента" на улице Пушкина, подражал другому поджигателю — томичу, 21 декабря спалившему "Ленту" на улице Елизаровых. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, 27-летний Денис увидел кадры, на которых 21-летний Александр поджигает фейерверки в магазине, и решился повторить его действия. Однако сначала он хотел устроить пожар в магазине пиротехники, в котором работал. Об этом следователям рассказала супруга мужчины.
Как сообщалось ранее, 24 декабря женщина не выдержала поведения мужа и попросила его съехать с квартиры. На следующий день в обед Денис позвонил своему начальнику и заявил, что больше не будет работать у него продавцом. После этого разговора хозяин приехал в свой магазин пиротехники, где увидел включённый в розетку паяльник и разбросанные вещи экс-сотрудника. Вечером Денис вернулся в павильон, на вопрос о паяльнике он не ответил. Мужчина отдал ключи от магазина, собрал свои вещи и рассказал бывшему работодателю о только что совершённом поджоге "Ленте". После этого он ушёл.
Напомним, 25 декабря в Томске загорелся второй за неделю гипермаркет "Лента". Инцидент в отделе фейерверков произошёл около четырёх часов дня по местному времени. Огонь разошёлся на площади 20 квадратных метров, но был быстро потушен. Из помещения экстренно эвакуировали около 500 посетителей и 150 сотрудников, никто не пострадал. Местная прокуратура после случившегося заявила, что проверит все ТЦ Томска. По подозрению в поджоге задержали местного жителя, который на допросе признался, что приехал в магазин специально, чтобы устроить пожар.
А 21 декабря крупный пожар вспыхнул в другом гипермаркете "Лента" в Томске. Из здания эвакуировали более сотни человек. Лайф публиковал видео изнутри магазина, снятое в самом начале пожара, который устроил сотрудник гипермаркета Александр Шнайдер. Изначально он заявил, что устроил поджог, потому что ему "надоело работать", позже обвинил "голоса в голове", а затем озвучил новую версию и заявил, что его из себя вывели придирки начальницы. При этом, по словам источника Лайфа, Шнайдер работал в гипермаркете всего две недели. Также известно, что он состоял на учёте в психиатрической клинике, но не появлялся там в течение двух лет. Позже суд арестовал Шнайдера до 21 февраля 2022 года. Ущерб от действий поджигателя оценивается по меньшей мере в два миллиарда рублей.
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