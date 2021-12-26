Кадыров: Украину могут присоединить к России, если Зеленский продолжит антироссийский курс

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский продолжит придерживаться антироссийского курса, то Незалежную будет необходимо присоединить к России. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Украинцы — наш народ, это наша территория. Это моё мнение", — заявил Кадыров на пресс-конференции.

Глава Чечни отметил, что решил бы украинский "вопрос", если бы ему дали соответствующее поручение.

"Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договорённости, которые не позволяют принимать такие решения", — пояснил Кадыров.

По его словам, Запад заинтересован в открытии на Украине своих военных баз, чтобы с их помощью диктовать РФ условия. Однако, уверен Кадыров, президент России Владимир Путин этого не допустит. Себя глава Чечни охарактеризовал как "пехоту", которая готова "выполнить приказ абсолютно без проблем", так как "целостность, безопасность государства и нашего народа — важнее всего".