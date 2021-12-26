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Кричал и бил посуду: Поджигателя томской "Ленты" за день до пожара выгнала из дома жена

Супруга подозреваемого отметила, что последние полгода эмоциональное состояние её мужа становилось всё менее стабильным.

26 декабря, 19:52
<p>Коллаж © LIFE. Допрос поджигателя "Ленты" в Томске © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/police_tomsk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">police_tomsk</a></p>

Коллаж © LIFE. Допрос поджигателя "Ленты" в Томске © Instagram / police_tomsk

Накануне поджога гипермаркета "Лента" 27-летнего жителя Томска Дениса З. выгнала из дома жена. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Супруга задержанного рассказала следователям, что последние полгода эмоциональное состояние её мужа становилось всё менее стабильным. Он мог внезапно начать психовать: кричать, бить посуду, толкаться. Из-за этого пара регулярно ссорилась.

Поджигатель "Ленты" в Томске объяснил свой поступок желанием "избавиться от конкурентов"

Поджигатель "Ленты" в Томске объяснил свой поступок желанием "избавиться от конкурентов"

По данным SHOT, в начале декабря поджигатель устроился работать продавцом в магазин пиротехники. Чуть позже у него усилилась тревожность, ему казалось, что его кто-то хочет убить. Работодатель Дениса тоже отмечал у него подавленное состояние и плохое самочувствие, но списывал это на проблемы с женой. Супруга записала мужа к психиатру на 28 декабря. Однако 24 декабря она не выдержала его поведения и попросила съехать с квартиры. В итоге мужчина ушёл. А на следующий день совершил поджог в гипермаркете.

Камеры сняли покупателя при поджоге гипермаркета "Лента" в Томске

Камеры сняли покупателя при поджоге гипермаркета "Лента" в Томске

Напомним, 25 декабря в Томске загорелся второй за неделю гипермаркет "Лента". Инцидент в отделе фейерверков произошёл около четырёх часов дня по местному времени. Огонь разошёлся на площади 20 квадратных метров, но быстро был потушен. Из помещения экстренно эвакуировали около 500 посетителей и 150 сотрудников, никто не пострадал. Местная прокуратура после случившегося заявила, что проверит все ТЦ Томска. По подозрению в поджоге задержали местного жителя, который на допросе признался, что приехал в магазин специально, чтобы устроить пожар.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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