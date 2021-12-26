По данным SHOT, в начале декабря поджигатель устроился работать продавцом в магазин пиротехники. Чуть позже у него усилилась тревожность, ему казалось, что его кто-то хочет убить. Работодатель Дениса тоже отмечал у него подавленное состояние и плохое самочувствие, но списывал это на проблемы с женой. Супруга записала мужа к психиатру на 28 декабря. Однако 24 декабря она не выдержала его поведения и попросила съехать с квартиры. В итоге мужчина ушёл. А на следующий день совершил поджог в гипермаркете.