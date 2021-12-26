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В Москве подросток погиб, врезавшись в дерево при катании на тюбинге

15-летний парень спускался по необорудованному склону. Прокуратура напомнила, что это очень опасно.

26 декабря, 19:49
<p>© Официальный <a href="https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/mass-media/news?item=69232089" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> Прокуратуры Москвы</p>

© Официальный сайт Прокуратуры Москвы

В Москве подросток умер, врезавшись в дерево при спуске на тюбинге с необорудованного склона. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Трагедия произошла на Каширском шоссе около 21:00 26 декабря.

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"По предварительной информации, 26 декабря 2021 года около 21 часа на Каширском шоссе несовершеннолетний при спуске с необорудованного склона на тюбинге врезался в дерево. От полученных травм 15-летний юноша скончался на месте", — говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку. Правоохранители намерены установить все обстоятельства и причины произошедшего. При этом они призвали помнить, что при катании на тюбингах и ледянках следует выбирать только специально оборудованные трассы.

Ранее Лайф сообщал, что в России детям до 12 лет могут запретить кататься на тюбингах.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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