Глава Чечни Кадыров: У силовиков нет информации об исчезновении 17 человек в республике

В ходе пресс-конференции журналист задала Кадырову вопрос о публикациях в местных СМИ, утверждающих, что якобы в республике исчезли 17 родственников блогеров, проживающих за границей. Глава региона отметил, что в курсе этих слухов.

"Сейчас они говорят, что похитили, я тоже слышал, женщин, родственников, да, 17 человек, говорят. Я задал вопрос Росгвардии, МВД, ФСБ, у них такой информации нет. Если у них есть, мы с удовольствием будем искать <...> Они это говорят сами, это их информация. Если есть доказательства, пусть говорят, покажут", — ответил Кадыров.