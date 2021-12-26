Угрозы мужчины взорвать гранату в московском ТЦ "Метрополис" попали на видео © "Рен-ТВ"

Угрозы мужчину взорвать гранату в торговом центре "Метрополис" в Москве сняли на видео. Запись публикует телеканал "Рен-ТВ".

На кадрах сотрудники службы безопасности ТЦ говорят, что собираются вызвать полицию. В ответ мужчина начинает кричать и материться: "Вызывай, вызывай!" Затем он достаёт подозрительный предмет, а охранники спешно покидают комнату. После этого уходит и сам злоумышленник.