"Вызывай, вызывай!: Угрозы мужчины взорвать гранату в московском ТЦ "Метрополис" попали на видео
На кадрах сотрудники службы безопасности торгового центра говорят, что собираются вызвать полицию, но злоумышленника это не пугает.
Угрозы мужчины взорвать гранату в московском ТЦ "Метрополис" попали на видео © "Рен-ТВ"
Угрозы мужчину взорвать гранату в торговом центре "Метрополис" в Москве сняли на видео. Запись публикует телеканал "Рен-ТВ".
На кадрах сотрудники службы безопасности ТЦ говорят, что собираются вызвать полицию. В ответ мужчина начинает кричать и материться: "Вызывай, вызывай!" Затем он достаёт подозрительный предмет, а охранники спешно покидают комнату. После этого уходит и сам злоумышленник.
Напомним, ранее стало известно, что московский ТЦ "Метрополис" на "Войковской" эвакуируют из-за посетителя, который заявил о наличии бомбы. Как сообщал SHOT, по словам очевидцев, мужчина украл товар из магазина, а когда его задержали, начал угрожать. Момент эвакуации попал на видео.
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