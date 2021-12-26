Вице-президент США Камала Харрис пообещала "самые жёсткие" санкции России из-за Украины

Вице-президент США Камала Харрис пригрозила России невиданными доселе санкциями из-за ситуации на Украине. Об этом она заявила в эфире телеканала CBS.

"Мы напрямую разговариваем с Россией. Мы очень ясно даём понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем её территориальную целостность", — заявила Харрис.

Она добавила, что Вашингтон поддерживает своих союзников и готов применить санкции, которых ещё не видели раньше.

Ранее экс-спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер призвал ввести новые санкции против России. По словам дипломата, до сих пор Вашингтон и партнёры накладывали на РФ экономические ограничения лишь после того, как она "сделала что-то плохое". Волкер считает, что эту тенденцию нужно изменить.