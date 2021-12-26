Сотрудники ТЦ "Метрополис" рассказали о панике среди посетителей из-за вора с гранатой
Пресс-служба торгового центра заявила, что инцидент произошёл на территории арендатора и "никакого криминала там точно не было".
Сотрудники московского ТЦ "Метрополис" рассказали о панике среди посетителей из-за вора с гранатой © LIFE
Сотрудники московского ТЦ "Метрополис" рассказали о панике среди посетителей из-за вора с гранатой. Видео © LIFE
Из-за инцидента в московском ТЦ "Метрополис" некоторые посетители начали паниковать, спешно покидать здание, также закрывались магазины. Об этом Лайфу рассказали сотрудники торгового центра.
"Я не слышал ни хлопка, ни выстрела... Люди выбегали, закрывали магазины", — отметил в беседе с Лайфом один из работников ТЦ.
По словам другого сотрудника, люди выбежали из здания моментально.
"Люди просто начали выбегать массово... Кто-то кричал: "Граната", кто-то кричал: "Стреляют". Паника обычная, человеческая паника", — добавили сотрудники.
Как сообщили Лайфу в пресс-службе ТЦ "Метрополис", инцидент произошёл на территории арендатора.
"Никакой официальной информации у нас нет. Это было на территории арендатора. Ничего особенного не произошло. Никакого криминала там точно не было", — подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, ранее стало известно, что московский ТЦ "Метрополис" на "Войковской" эвакуируют из-за посетителя, который заявил о наличии бомбы. Как сообщал SHOT, по словам очевидцев, мужчина украл товар из магазина, а когда его задержали, начал угрожать. Момент эвакуации попал на видео. Позже стало известно, что причиной бегства людей из здания ТЦ стал вор, который решил украсть духи, но, когда его попытались задержать, достал похожий на гранату предмет. Мужчине удалось скрыться. Его разыскивает полиция.
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