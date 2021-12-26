Сотрудники ТЦ "Метрополис" рассказали о панике среди посетителей из-за вора с гранатой

Сотрудники московского ТЦ "Метрополис" рассказали о панике среди посетителей из-за вора с гранатой. Видео © LIFE

Из-за инцидента в московском ТЦ "Метрополис" некоторые посетители начали паниковать, спешно покидать здание, также закрывались магазины. Об этом Лайфу рассказали сотрудники торгового центра.

"Я не слышал ни хлопка, ни выстрела... Люди выбегали, закрывали магазины", — отметил в беседе с Лайфом один из работников ТЦ.

По словам другого сотрудника, люди выбежали из здания моментально.

"Люди просто начали выбегать массово... Кто-то кричал: "Граната", кто-то кричал: "Стреляют". Паника обычная, человеческая паника", — добавили сотрудники.

Как сообщили Лайфу в пресс-службе ТЦ "Метрополис", инцидент произошёл на территории арендатора.