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Чемпион UFC Стерлинг назвал Петра Яна "грязной крысой" и намекнул на допинг россиянина

Боец из США заявил, что уже давно привык соревноваться с российскими спортсменами, которые якобы применяют запрещённые вещества.

26 декабря, 20:20
<p>Алджамейн Стерлинг и Пётр Ян © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMCpRAejVeS/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">funkmastermma</a></p>

Алджамейн Стерлинг и Пётр Ян © Instagram / funkmastermma

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг заявил, что ждёт нe дoждётcя боя-реванша против обладателя временного пояса — россиянина Петра Яна.

"Не могу дождаться, чтобы тебя уничтожить. Грязная крыса", — написал Стерлинг в "Твиттере", сопроводив запись эмодзи шприца.

"У него куриное сердце": Ян заявил, что Стерлинг может испугаться реванша с ним и сорвать бой

"У него куриное сердце": Ян заявил, что Стерлинг может испугаться реванша с ним и сорвать бой

Американский боец опубликовал ещё несколько постов, в частности вспомнив бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который уехал в Соединённые Штаты и стал информатором WADA.

"Думаете, USADA (Антидопинговое агентство США) отправляет в Россию американцев, чтобы проверять их спортсменов? Не смешите меня", — написал Стерлинг.

Стерлинг пообещал "уничтожить" Петра Яна в бою-реванше за титул чемпиона UFC

Стерлинг пообещал "уничтожить" Петра Яна в бою-реванше за титул чемпиона UFC

Также американец заявил, что уже давно привык соревноваться с российскими спортсменами, которые якобы применяют допинг.

"Эти бойцы жульничали годами. Они по-прежнему такие. Это то, что ты понимаешь, но всё равно злишься", — резюмировал Стерлинг.

Напомним, в марте Пётр Ян лишился чемпионского пояса после боя со Стерлингом в Лас-Вегасе, его дисквалифицировали за запрещённый удар коленом в голову. Перед турниром UFC 267 в Абу-Даби американец отказался защищать титул в поединке с россиянином, сославшись на проблемы со здоровьем. 30 октября Ян одержал победу над другим представителем США — Кори Сэндхэгеном и стал временным чемпионом в легчайшем весе. В ноябре Стерлинг отмечал, что готов провести бой-реванш против Петра Яна в январе или феврале 2022 года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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