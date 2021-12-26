Чемпион UFC Стерлинг назвал Петра Яна "грязной крысой" и намекнул на допинг россиянина
Боец из США заявил, что уже давно привык соревноваться с российскими спортсменами, которые якобы применяют запрещённые вещества.
Алджамейн Стерлинг и Пётр Ян © Instagram / funkmastermma
Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг заявил, что ждёт нe дoждётcя боя-реванша против обладателя временного пояса — россиянина Петра Яна.
"Не могу дождаться, чтобы тебя уничтожить. Грязная крыса", — написал Стерлинг в "Твиттере", сопроводив запись эмодзи шприца.
Американский боец опубликовал ещё несколько постов, в частности вспомнив бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который уехал в Соединённые Штаты и стал информатором WADA.
"Думаете, USADA (Антидопинговое агентство США) отправляет в Россию американцев, чтобы проверять их спортсменов? Не смешите меня", — написал Стерлинг.
Также американец заявил, что уже давно привык соревноваться с российскими спортсменами, которые якобы применяют допинг.
"Эти бойцы жульничали годами. Они по-прежнему такие. Это то, что ты понимаешь, но всё равно злишься", — резюмировал Стерлинг.
Напомним, в марте Пётр Ян лишился чемпионского пояса после боя со Стерлингом в Лас-Вегасе, его дисквалифицировали за запрещённый удар коленом в голову. Перед турниром UFC 267 в Абу-Даби американец отказался защищать титул в поединке с россиянином, сославшись на проблемы со здоровьем. 30 октября Ян одержал победу над другим представителем США — Кори Сэндхэгеном и стал временным чемпионом в легчайшем весе. В ноябре Стерлинг отмечал, что готов провести бой-реванш против Петра Яна в январе или феврале 2022 года.
Комментариев: 0