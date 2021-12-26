Чемпион UFC Стерлинг назвал Петра Яна "грязной крысой" и намекнул на допинг россиянина

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг заявил, что ждёт нe дoждётcя боя-реванша против обладателя временного пояса — россиянина Петра Яна.

"Не могу дождаться, чтобы тебя уничтожить. Грязная крыса", — написал Стерлинг в "Твиттере", сопроводив запись эмодзи шприца.

Американский боец опубликовал ещё несколько постов, в частности вспомнив бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который уехал в Соединённые Штаты и стал информатором WADA.

"Думаете, USADA (Антидопинговое агентство США) отправляет в Россию американцев, чтобы проверять их спортсменов? Не смешите меня", — написал Стерлинг.

Также американец заявил, что уже давно привык соревноваться с российскими спортсменами, которые якобы применяют допинг.