Полиция задержала мужчину, угрожавшего гранатой в московском ТЦ "Метрополис"
Правоохранители смогли поймать злоумышленника 1974 года рождения менее чем за два часа.
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Полицейские задержали мужчину, угрожавшего гранатой в московском ТЦ "Метрополис". Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".
"Менее двух часов понадобилось сотрудникам уголовного розыска столичной полиции для установления личности злоумышленника, им оказался гражданин 1974 года рождения, он задержан", — говорится в сообщении.
В МВД добавили, что сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее стало известно, что московский ТЦ "Метрополис" на "Войковской" эвакуируют из-за посетителя, который заявил о наличии бомбы. Как сообщал SHOT, по словам очевидцев, мужчина украл товар из магазина, а когда его задержали, начал угрожать. Момент эвакуации попал на видео. Позже стало известно, что причиной бегства людей из здания ТЦ стал вор, который решил украсть духи, но, когда его попытались задержать, достал похожий на гранату предмет. После этого он сбежал.
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