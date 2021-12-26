Полиция задержала мужчину, угрожавшего гранатой в московском ТЦ "Метрополис"

Полицейские задержали мужчину, угрожавшего гранатой в московском ТЦ "Метрополис". Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Менее двух часов понадобилось сотрудникам уголовного розыска столичной полиции для установления личности злоумышленника, им оказался гражданин 1974 года рождения, он задержан", — говорится в сообщении.