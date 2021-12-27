РБК: Правительство выделит более 15,5 млрд рублей на развитие города Спутника в Приморье

Правительство РФ приняло решение на 27,6 млрд рублей увеличить финансирование инфраструктуры территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" в Приморском крае. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщает РБК.

По словам главы Минвостокразвития, часть средств пойдёт на развитие внутриплощадочных сетей, а более 15,5 млрд рублей — на инфраструктурное развитие территории, в том числе участки нового города под названием Спутник. Чекунков отметил, что будут профинансированы работы по энерго-, газо- и водоснабжению. Кроме того, власти разработают документацию по планировке территории.

"В декабре на площадке, отведённой под город-спутник, уже начались инженерно-геологические изыскания", — подчеркнул Чекунков.

Утром 27 декабря стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении объёма финансирования на развитие "Надеждинской" с 6 млрд до 33,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. Деньги будут выделены в рамках финансирования мероприятий государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа".

Чекунков добавил, что сейчас в ТОР "Надеждинская" реализуют проекты 77 компаний, создаётся около 8 тысяч рабочих мест.