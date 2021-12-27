Посетительница ТЦ "Метрополис" рассказала о первых минутах после инцидента с гранатой. Видео © SHOT

Очевидица событий в московском торговом центре "Метрополис" рассказала, что происходило в первые минуты после инцидента с мужчиной, который угрожал гранатой. Детали происшествия она раскрыла в беседе с телеграм-каналом SHOT.

"Мы с подружкой вот тут вот на втором этаже стояли, увидели, что многие люди пошли к вот этим вот балкончикам смотреть вниз, мы тоже подошли. И в этот же момент просто все начали бежать панически к выходу, охранник выбежал из магазина "Золотое яблоко" и начал просто орать благим матом: "Убегайте, убегайте все срочно отсюда". Мы такие стоим сначала все в ступоре. Просто стоим на него смотрим", — отметила посетительница ТЦ.

По её словам, после того, как охранник начал сильно кричать, а консультанты стали выбегать из магазина "в чём были", все люди побежали стремительно на улицу.