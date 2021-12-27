"Охранник начал орать благим матом": Посетительница ТЦ "Метрополис" рассказала о первых минутах после инцидента с гранатой
Девушка поведала о панике, которая охватила торговый центр после того, как мужчина стал угрожать взрывом.
© SHOT
Посетительница ТЦ "Метрополис" рассказала о первых минутах после инцидента с гранатой. Видео © SHOT
Очевидица событий в московском торговом центре "Метрополис" рассказала, что происходило в первые минуты после инцидента с мужчиной, который угрожал гранатой. Детали происшествия она раскрыла в беседе с телеграм-каналом SHOT.
"Мы с подружкой вот тут вот на втором этаже стояли, увидели, что многие люди пошли к вот этим вот балкончикам смотреть вниз, мы тоже подошли. И в этот же момент просто все начали бежать панически к выходу, охранник выбежал из магазина "Золотое яблоко" и начал просто орать благим матом: "Убегайте, убегайте все срочно отсюда". Мы такие стоим сначала все в ступоре. Просто стоим на него смотрим", — отметила посетительница ТЦ.
По её словам, после того, как охранник начал сильно кричать, а консультанты стали выбегать из магазина "в чём были", все люди побежали стремительно на улицу.
"Вроде как чувак что-то украл в магазине, и после того, как его увидели, то есть его словили... он после этого достал гранату и начал ею размахивать, угрожать. После этого крики сразу начали доноситься прямо вот отсюда", — добавила девушка.
Напомним, ранее стало известно, что московский ТЦ "Метрополис" на "Войковской" эвакуируют из-за посетителя, который заявил о наличии бомбы. По словам очевидцев, мужчина украл товар из магазина, а когда его задержали, начал угрожать. Момент эвакуации попал на видео. Позже стало известно, что причиной бегства людей из здания ТЦ стал вор, который решил украсть духи, но, когда его попытались задержать, достал похожий на гранату предмет. После этого он сбежал. Спустя некоторое время полиция задержала злоумышленника 1974 года рождения.
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