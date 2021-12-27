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РБК: ЦБ начнёт контролировать все денежные переводы между гражданами с января 2022 года

По словам экспертов, эта информация нужна регулятору для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и серым предпринимательством.

26 декабря, 22:38

Здание Центробанка РФ © Агентство городских новостей "Москва"

Центробанк (ЦБ) России с января 2022 года начнёт контролировать все денежные переводы между гражданами, запрашивая по ним данные у банков, в том числе персональную информацию. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным СМИ, регулятор разослал кредитным организациям новую форму отчётности о денежных переводах между физическими лицами. Из документа следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-трансакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств. Представитель платёжной системы QIWI подтвердил получение этой формы.

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"ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года", — сказал он.

Представитель Банка России рассказал изданию, что новые правила нацелены на оптимизацию представления данных банками и получение актуальной информации о платёжных услугах.

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По данным РБК, банки обязаны включать в отчёты информацию по переводам с карты на карту, с карты на счёт, с электронных кошельков и со счетов оператора связи, в Системе быстрых платежей, через платёжные терминалы и системы денежных переводов, а также по трансграничным переводам. Новые правила не касаются переводов на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводов в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По словам экспертов, информация нужна ЦБ для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.

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"Эти данные могут быть использованы для контроля за серым предпринимательством, когда люди собирают на карту платежи за свои товары или услуги. Государство с какого-то времени может перестать закрывать глаза на то, что, например, сантехники принимают платежи на карту и не уплачивают с доходов налоги", — пояснил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Ранее Центробанк предложил ввести обязательную сумму возврата при краже со счетов россиян. Согласно проведённым исследованиям, в 2020 году мошенники похищали у россиян в среднем 13,9 тысячи рублей зараз.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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