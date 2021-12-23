"Подарок" от ЦБ: В новом году полисы ОСАГО подорожают на 40% Минфин вместе с Центробанком анонсировал новые изменения в порядок выплат по ОСАГО. Почему автомобилистам теперь придётся платить больше? 22 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Минфин договорился с ЦБ, МВД, Минтрансом и Российским союзом автостраховщиков (РСА) об изменениях в системе обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Безусловно, позитивным в предложениях финансового министерства является возможный запрет для страховых компаний учитывать износ пострадавшего автомобиля при расчёте выплаты на ремонт, а также то, что лимит выплат за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО должен вырасти сразу в четыре раза — с 500 000 рублей до 2 000 000. Однако, по мнению экспертов, оплату за такие возможные новации будут брать прямо из карманов российских водителей.

Да и сам Минфин не отрицает, что подготовленные им нововведения, скорее всего, приведут к удорожанию полиса ОСАГО, но при этом чиновники сделали акцент: мол, они рассчитывают, что заявленные инициативы повысят рост выплат пострадавшим. И выгоды от этого значительно выше, чем негативный эффект от изменения цены полиса. Правда, Минфин не уточнил, кто будет основным выгодоприобретателем.

То, что новый порядок выплат, скорее всего, действительно заработает уже в новом, 2022 году Лайфу, подтвердили сразу несколько источников в различных российских страховых компаниях, при этом оценки предстоящих нововведений у разных страховщиков разнятся.

Так, один из сотрудников "Сберстрахования" (по его просьбе Лайф не указывает имя) выразил мнение, что на стоимость полисов ОСАГО наибольшее влияние окажет именно отказ от учёта износа пострадавшего автомобиля, а представитель "Росгосстраха" сообщил, что ОСАГО и так ежегодно "подрастает" из-за регулярных изменений, которые вносит Центробанк в расчёт базовых тарифов и коэффициентов. А предложения Минфина просто разом дадут рост цены полиса не менее чем на 1000 рублей.

А вот по прикидкам страховой компании "Пари", если предложения Минфина будут реализованы в том виде, в котором представлены сейчас, российские автолюбители вообще могут пострадать как минимум дважды.

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

— Схема, когда при расчёте выплат учитывался износ автомобиля в России (да и вообще во всём мире), показала себя нежизнеспособной, поэтому отмена такого подхода — это был лишь вопрос времени. Теперь данная новация может оказать влияние на стоимость ОСАГО, но не критическое, — утверждает руководитель Управления урегулирования убытков СК "Пари" Валерий Соловьёв. — Однако если выплата "по железу" может удорожать полис максимум на 40% (это вместе с рисками по жизни и здоровью), то, сколько к цене ОСАГО добавит повышение лимита прямых выплат, прогнозировать сложно. Плюс к финансовым затратам на новый полис автомобилистам стоит ожидать проблемы с возрастающими рисками юридического характера, которые могут вылиться в непредсказуемую сумму.

Что это за риски, разберёмся в деталях.

Согласно российскому законодательству любое автотранспортное средство является источником повышенной опасности и в случае причинения вреда третьим лицам именно владельцы источника повышенной опасности несут ответственность перед пострадавшими (пункт 3 статьи 1079 ГК РФ). В настоящее время существует судебная практика, согласно которой, если у виновника автоаварии в салоне машины находились пассажиры, которым в результате этой аварии был причинён вред, пострадавшие имеют право требовать солидарного возмещения со всех водителей транспортных средств, участвовавших в аварии. Даже если эти водители в случившемся дорожно-транспортном происшествии не виновны.

Этой коллизией в законодательстве и раньше активно пользовались автомошенники, теперь же при возможном увеличении лимитов выплат денежный потенциал схемы с "пострадавшими пассажирами" для автоподставщиков сразу вырос в разы.

— Действительно, случаев, когда третьи лица требуют возмещения не с виновника, а с другого водителя, предостаточно, — утверждает заведующий "Западной коллегией адвокатов" города Москвы Александр Инютин. — Как правило, вред третьим лицам реально оплачивает тот, с кого есть что взыскать. И это происходит не только тогда, когда действуют автомошенники. Например, в таких мегаполисах, как Москва, значительное число автоаварий происходит по вине таксистов. А оплачивать вред пассажирам приходится водителю-частнику, в которого въехал таксист. Ведь даже невиновный в ДТП водитель управлял источником повышенной опасности, значит, должен нести солидарную с виновником аварии ответственность (об этом сказано в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 года).

По данным ГИБДД, за девять месяцев уходящего года только в Москве зарегистрировано 1252 дорожно-транспортных происшествия с участием автомобилей такси, в которых 40 человек погибли и 1457 получили ранения. А по данным исследования, проведённого Общероссийским народным фронтом (ОНФ), выявлено, что в России более половины (50,2%) автомобилей такси передвигаются вообще без полиса ОСАГО. А ещё у 23,7% таксистов страховка оформлена с нарушениями правил страхования, что, скорее всего, сделает невозможным выплаты по таким полисам.

Конечно, о такой статистике прекрасно осведомлены страховые компании, которые мало интересуются проблемами граждан, но всегда преследуют свою коммерческую выгоду и поэтому закладывают возможные риски по выплатам ОСАГО именно в цену полисов.

Согласно статистике Центробанка, прибыль российских автостраховщиков за девять месяцев нынешнего года уже составила 189,7 миллиарда рублей. И это она ещё снизилась с начала года на 17,7% из-за отрицательной оценки их валютных активов на фоне укрепления рубля.

— Однозначно, если Минфин уже анонсировал повышение в ближайшее время стоимости ОСАГО, оно неизбежно будет, — убеждён адвокат Московской коллегии адвокатов № 1 Рауль Магомедов. — К чему могут привести такие меры, предугадать нетрудно: вслед за таксистами от исполнения требований по обязательному автострахованию могут начать уклоняться и обычные россияне-автомобилисты. Сейчас наказание за езду без полиса предполагается штраф в размере 800 рублей (статья 12.37 КоАП РФ), это намного дешевле, чем ОСАГО по заоблачным ценам.

Вот и получается, что Минфин анонсирует нововведения, которые должны облегчить жизнь автомобилистам, но, судя по всему, предложенные новации снова дадут заработать страховщикам. А россиян, имеющих транспортные средства, поставят перед выбором: или платить за ОСАГО по новым повышенным тарифам и быть готовым к юридическим рискам, возникающим по вине водителей без полисов автогражданки, либо и вовсе пересесть на общественный транспорт или такси. Так выходит и дешевле, и менее хлопотно.

Авторы Максим Греков