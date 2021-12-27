Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником © LIFE

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником — Днём спасателя, который отмечается 27 декабря. Глава государства поблагодарил их за нелёгкую, напряжённую и рискованную службу.

"За то, что вы достойно, честно и добросовестно решаете огромный массив задач, которые возложены на МЧС России. Все они крайне ответственны, важны, значимы для граждан, для нашего общества и государства, напрямую связаны с защитой здоровья и жизни людей, — отметил президент.

Путин добавил, что в 2021 году сотрудники МЧС боролись с последствиями паводков, спасали от огня населённые пункты во многих регионах России. Также они решали важные задачи по борьбе с пандемией коронавируса. Глава государства подчеркнул, что специалисты министерства в рамках российских гуманитарных миссий за рубежом активно и профессионально работали в Афганистане, Сирии, других странах, доставляли вакцину от ковида на Кубу, в Мозамбик, Индию и ЮАР.

Президент подчеркнул, что по уровню профессионализма и опыта российские спасатели входят в число лучших в мире. По словам Путина, граждане РФ точно знают, что сотрудники МЧС готовы прийти на выручку и днём и ночью, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать любую угрозу.

"И будут бороться за каждого человека, даже ценой собственной жизни. Наши товарищи, которые пожертвовали собой ради других, навечно останутся рядом с нами в почётных списках лучших бойцов МЧС. В их числе и мужественные, бесстрашные горноспасатели, погибшие на шахте "Листвяжная", и министр, генерал армии Евгений Николаевич Зиничев. Уверен, что российские спасатели всегда будут чтить, свято хранить и соблюдать традиции самоотверженного, преданного служения своей стране и народу", — подчеркнул глава государства.

В заключение президент ещё раз поздравил спасателей с их профессиональным праздником и наступающим Новым годом, а также пожелал счастья, здоровья и успехов в благородной, востребованной службе.