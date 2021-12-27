Филимонов день, День спасателя и готовности к эпидемиям : Что отмечают 27 декабря в России и в мире 27 декабря происходили самые разные события, которые ежегодно отмечаются и в России, и в мире. Среди них — старинные праздники и совсем новые памятные даты. 26 декабря, 21:40 Сотрудник МЧС РФ. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Международный день готовности к эпидемиям

Этой дате всего один год. Новый Международный день готовности к эпидемиям (англ. — International Day of Epidemic Preparedness) был учреждён в минувшем году на 36-м пленарном заседании Генассамблеи ООН и стал ответом на проблемы, с которыми столкнулся мир в результате пандемии CoViD-19.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

— Реагируя на этот кризис в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему, — заявил в своём прошлогоднем обращении по случаю этой даты генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. — Это означает увеличение инвестиций в более эффективные планы мониторинга, раннего обнаружения и быстрого реагирования в каждой стране, особенно в наиболее уязвимых. Это означает усиление первичной медико-санитарной помощи на местном уровне для предотвращения коллапса. Это означает обеспечение равного доступа к средствам спасения жизни, таким как вакцины, для всех людей. Это означает достижение странами всеобщего охвата услугами здравоохранения. Но в первую очередь это означает укрепление глобальной солидарности, чтобы дать каждой стране шанс остановить инфекционные заболевания на своём пути.

Все мероприятия этого дня, по мнению участников Генассамблеи, должны быть направлены на просвещение — разъяснение важности вакцинации и способов защиты от глобальных вирусов. А страны – участницы ООН должны выработать комплекс совместных мер для предотвращения будущих пандемий.

День спасателя

27 декабря в России отмечается один из самых важных профессиональных праздников — День спасателя. Официально этот праздник был установлен в 1995 году. Однако профессия спасателя в России появилась пятью годами ранее. 27 декабря 1990 года постановлением Совмина РСФСР был создан Российский корпус спасателей. Именно эта дата стала праздником профессионалов, которые ежедневно спасают жизни людей.

Филимонов день

27 апреля православные почитают сразу четырёх мучеников — Аполлония, Ариана, Феотиха и Филимона. Именно в честь последнего этот день стали называть Филимоновым.

Один из мучеников — Аполлоний — был тайным приверженцем Христа. Из-за пыток и гонений, которым подвергали в то время верующих, он боялся признаться в своей вере. А потому во время одного из приношений римским богам попросил язычника Филимона переодеться в его одежду и выполнить ритуал. Однако Филимон не только отказался, но и признался в своей приверженности христианству. Примеру Филимона последовал и Аполлоний. За что обоих казнили.

Прах Филимона, взятый с его могилы, помог вылечить больной глаз их палачу — правителю Фив Ариану. После исцеления римский правитель решил обратиться в христианскую веру и обязал покреститься родственников и своё войско, главным предводителем которого был Феотих. За принятие веры их также ждала мучительная смерть.

Приметы Филимонова дня

Филимонов день у наших предков считался самым тёмным в году. Они верили, что ведьмы, лешие и иная нечисть в этот день стремятся проникнуть в дом, чтобы похитить младенцев. Именно поэтому считалось, что нельзя оставлять малышей в одиночестве.

Согласно поверьям, визиты нечисти не грозили чистоплотным и трезвым хозяевам. Те, кто содержит свой дом в чистоте и не употребляет спиртного, были защищены от нападок ведьм и демонов. Кстати, чистая и опрятная одежда в этот день помогала защититься и на улице. Наши предки верили, что нечисть обходит чистюль стороной. Поэтому, помимо прочего, в этот день было принято часто умываться.

Умывание снегом после парной на подворье. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Вера в то, что нечисть может оборачиваться как в людей, так и в неодушевлённые предметы, запрещала в старину дотрагиваться до незнакомых вещей или приносить в дом разного рода находки. По той же причине нельзя было трогать или кормить на улице бездомных животных. Они, по поверьям, могли быть воплощением нечистой силы.

День Иоанна Богослова

27 декабря католики и протестанты почитают одного из 12 апостолов Христа — Иоанна Богослова. Он известен в Церкви не только как автор Евангелия, Книги откровений и трёх посланий, вошедших в Новый Завет, но и как единственный соратник Христа, почивший своей смертью.

Иоанн вместе с братом Иаковом на Генисаретском озере присоединился к Христу во время рыбалки и никогда больше его не покидал, тщательно фиксируя все чудеса Иисуса. Во время распятия последний поручил Иоанну заботиться о своей матери, чему жизнь апостола и была посвящена до её последних дней.

После успения — или, простым языком, смерти — Марии Иоанн отправился проповедовать христианство в Малую Азию. В Эфесе вместе с учеником Прохором он основал одну из самых знаменитых христианских общин, а потому во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане был послан на суд в Рим, где был приговорён к смертной казни. Однако ни чаша с ядом, ни котёл с кипящим маслом были Иоанну нипочём. На долгие годы Богослова сослали в заточение на остров Патмос, откуда ему посчастливилось вернуться в Эфес.

Прожив, по преданиям, более ста лет, Иоанн ушёл встречать смерть за город с семью учениками. Им он поручил выкопать могилу в форме креста, в которую и лёг. Узнав о смерти учителя, остальные ученики пришли к месту его погребения, вскрыли могилу, но тела Богослова в ней уже не было.

Дни снежинок и "шиворот-навыворот"

Помимо сугубо религиозных или светских праздников, 27 декабря отмечаются сразу два весьма весёлых. Один из них — День "шиворот-навыворот" — позволит даже взрослому на некоторое время вернуться в детство. В этот день принято надевать обувь на другую ногу, носить одежду задом наперёд или заниматься совсем не характерными для этого дня вещами. Так, можно устроить пляжную вечеринку возле проруби или поехать кататься на лыжах в плавках или купальнике. Главное — не забыть получить максимум удовольствия.

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Если же хочется провести день более продуктивно, то следует отметить другой праздник — День вырезания снежинок. Вооружившись ножницами, цветной бумагой или салфетками, можно к Новому году подготовить дом, украсив его вырезанными снежинками.

Авторы Марк Фернандес