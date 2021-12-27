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Советник офиса Зеленского назвал слова Шойгу об американских ЧВК в Донбассе троллингом США

По словам Алексея Арестовича, Москва применила тот же приём, что и Вашингтон в ситуации с химическим оружием в Ираке.

26 декабря, 22:57
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/alexey.arestovich?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Арестович</a></p>

Фото © Facebook / Алексей Арестович

Внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что слова главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об американских частных военных компаниях (ЧВК) в Донбассе являются информационно-психологической операцией, нагнетанием и троллингом.

"Это чистое нагнетание по канонам информационно-психологических операций… Они троллят американцев по аналогии с химическим оружием в Ираке, что американцы использовали как один из аргументов для проведения военной операции в Ираке. Со стороны России это чисто информационно-психологическая операция для нагнетания паники", — сказал Арестович в эфире телеканала "Дом".

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Ранее заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о поставках на Украину из США контейнеров с химоружием. По его словам, речь идёт о ботулотоксине, вызывающем паралич.

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Напомним, на прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу предупредил о подготовке американскими ЧВК провокаций с химоружием в Донбассе. Выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина, глава военного ведомства рассказал, что в Донбассе находится около 120 сотрудников американских ЧВК и "для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами". Также министр подчеркнул, что сейчас американские военные совместно с украинским спецназом тренируются в населённых пунктах Донецкой области. Кроме того, они готовят огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах. Шойгу отметил, что при этом украинские военнослужащие продолжают обстреливать Донбасс. МИД Украины отверг заявления Шойгу об американских ЧВК в Донбассе, назвав их дезинформацией.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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