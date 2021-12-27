Вирусолог Скулачёв раскрыл особенности связанной с "омикроном" новой волны ковида

Сила пятой волны коронавируса в России из-за прихода штамма ковида "омикрон" будет зависеть от того, сколько людей уже переболело или вакцинировалось. Об этом заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачёв.

"Наш единственный шанс в том, что уже вакцинировалось и переболело достаточное количество людей, а они заражаются с меньшей вероятностью и хуже распространяют инфекцию. Не очень понятно, какой у нас процент антиваксеров, которые отсидели и умудрились не заразиться в предыдущие волны. Но, скорее всего, "омикрон" их всех заразит. И если это несколько миллионов человек, это не страшно", — отметил специалист в беседе с Ura.ru.

Однако если речь идёт о нескольких десятках миллионов человек, то тогда, по словам вирусолога, вероятно, будет перегружена система здравоохранения и придётся "вводить локдауны и прочие неприятности".

Скулачёв также пояснил, для кого омикрон-штамм будет опасен в первую очередь.

"Омикрон" опасен только для тех, кто никогда не сталкивался с этим вирусом, то есть это люди, которые не болели и не вакцинировались. Сколько их у нас осталось? Если верить официальной статистике, то очень много, но в неё явно включены не все переболевшие. На это я надеюсь, и тогда, может быть, как-то проскочим. Тем более эпидемия "дельты" была только что. Эффект свежий, и он должен защищать", — подчеркнул эксперт.