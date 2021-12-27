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"Человек-паук: Нет пути домой" стал самым популярным фильмом в период пандемии

В мировом прокате картина о герое Marvel собрала более миллиарда долларов за 12 дней.

26 декабря, 23:51
<p>Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой" © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3705024/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">КиноПоиск</a></p>

Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой" © КиноПоиск

Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" первым за время пандемии собрал в мировом кинопрокате более одного миллиарда долларов. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.

Кинолента достигла такой отметки за 12 дней. Этот показатель является третьим в истории после двух других фильмов Marvel — "Мстители: Финал" (5 дней) и "Мстители: Война бесконечности" (11 дней). Картина "Звёздные войны: Пробуждение силы" тоже собрала один миллиард долларов в мировом прокате за 12 дней.

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Тройной удар: "Человек-паук. Нет пути домой" объединил три поколения супергероев

Также за первые выходные новый фильм о Человеке-пауке собрал в кинопрокате США 260 миллионов долларов, что стало вторым лучшим стартом в американской истории без учёта инфляции. Фильм и в России стал лидером кинопроката за первый уик-энд.

Ранее в Нью-Йорке появился киоск, продающий газету из комиксов про Человека-паука.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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