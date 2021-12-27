"Человек-паук: Нет пути домой" стал самым популярным фильмом в период пандемии

Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" первым за время пандемии собрал в мировом кинопрокате более одного миллиарда долларов. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.

Кинолента достигла такой отметки за 12 дней. Этот показатель является третьим в истории после двух других фильмов Marvel — "Мстители: Финал" (5 дней) и "Мстители: Война бесконечности" (11 дней). Картина "Звёздные войны: Пробуждение силы" тоже собрала один миллиард долларов в мировом прокате за 12 дней.