"Человек-паук: Нет пути домой" стал самым популярным фильмом в период пандемии
В мировом прокате картина о герое Marvel собрала более миллиарда долларов за 12 дней.
Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой" © КиноПоиск
Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" первым за время пандемии собрал в мировом кинопрокате более одного миллиарда долларов. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.
Кинолента достигла такой отметки за 12 дней. Этот показатель является третьим в истории после двух других фильмов Marvel — "Мстители: Финал" (5 дней) и "Мстители: Война бесконечности" (11 дней). Картина "Звёздные войны: Пробуждение силы" тоже собрала один миллиард долларов в мировом прокате за 12 дней.
Также за первые выходные новый фильм о Человеке-пауке собрал в кинопрокате США 260 миллионов долларов, что стало вторым лучшим стартом в американской истории без учёта инфляции. Фильм и в России стал лидером кинопроката за первый уик-энд.
Комментариев: 0