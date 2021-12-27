Полковник Мартин: РФ получит влияние в Евразии при успешных переговорах по безопасности
Военный эксперт считает, что, приняв требования Москвы, Запад совершит недопустимую ошибку.
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При успешном итоге переговоров по гарантиям безопасности Запад якобы рискует воссоздать исключительную сферу влияния России в Евразии. Об этом пишет в статье для журнала National Interest американский полковник Уэс Мартин.
Автор публикации отмечает, что инициатива Москва нацелена на защиту собственной безопасности, однако это может привести к усилению влияния РФ на материке.
"Эти требования появились для защиты Москвы, однако их принятие может привести к тому, что Запад оставит бывшие советские государства и воссоздаст исключительную сферу влияния России от Чёрного и Балтийского морей до Тихого океана. Это недопустимо и должно быть отклонено", — считает Мартин.
По мнению полковника, правильнее будет оказать Украине помощь в проведении военных реформ и финансовую поддержку.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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