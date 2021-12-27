Полковник Мартин: РФ получит влияние в Евразии при успешных переговорах по безопасности

При успешном итоге переговоров по гарантиям безопасности Запад якобы рискует воссоздать исключительную сферу влияния России в Евразии. Об этом пишет в статье для журнала National Interest американский полковник Уэс Мартин.

Автор публикации отмечает, что инициатива Москва нацелена на защиту собственной безопасности, однако это может привести к усилению влияния РФ на материке.

"Эти требования появились для защиты Москвы, однако их принятие может привести к тому, что Запад оставит бывшие советские государства и воссоздаст исключительную сферу влияния России от Чёрного и Балтийского морей до Тихого океана. Это недопустимо и должно быть отклонено", — считает Мартин.