Вице-премьер Чернышенко: Цифровые паспорта испытают в Москве, Подмосковье и Татарстане

Правительство России выбрало Москву, Подмосковье и Татарстан в качестве пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Выдавать начнём с начала 2023 года, предварительно, в пилотных регионах, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов. Это Москва, Московская область и Республика Татарстан. А вот использовать такой паспорт можно будет в любой точке России", — цитирует зампреда РИА "Новости".

Чернышенко напомнил, что цифровой паспорт — это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. При желании в память смарт-карты можно будет занести дополнительную информацию, например СНИЛС, ИНН или номер водительского удостоверения. Системный проект документа уже готов, подчеркнул вице-премьер. Кроме того, проведены технические испытания микросхемы и бланка — базовых электронных компонентов.

Чернышенко напомнил, что замена бумажного документа на смарт-карту останется добровольной. Вместе с тем он считает, что большинство россиян предпочтёт электронный носитель.