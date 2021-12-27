"Землю продали — нам отстаивать нечего": Украинка показала Зеленскому нецензурный жест из-за постановки женщин на воинский учёт
Жительница Незалежной подчеркнула, что не собирается отстаивать имущество президента, а также других высокопоставленных чиновников.
Кадр из видео © "Страна.ua"
Украинка адресовала Зеленскому нецензурный жест из-за постановки женщин на воинский учёт. Видео © "Страна.ua"
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива опубликовал в своём телеграм-канале видеообращение жительницы Украины к президенту страны Владимиру Зеленскому, в ходе которого женщина показала главе государства неприличный жест.
Корреспондент издания "Страна.ua" спросил даму на улице, как она относится к решению Зеленского поставить украинок на воинский учёт.
"Отрицательно. Землю продали — нам отстаивать нечего. Имущество Порошенко, Зеленского и иже с ними я отстаивать не собираюсь вообще", — подчеркнула женщина и показала Зеленскому и другим высокопоставленным чиновникам нецензурный жест со словами "Вот им!".
"После объявленного призыва украинских женщин в армию в связи с возможной российской агрессией они главнокомандующему и министру обороны Украины послание передали и направление указали!" — пошутил Кива в подписи к видео.
Как уже сообщал Лайф, ранее Минобороны Незалежной утвердило перечень профессий, представительницы которых должны встать на воинский учёт. Список состоит из 35 профессиональных отраслей. Предположительно, под действие приказа подпадают сотни тысяч украинок. Не стали делать исключения и для беременных и женщин с малолетними детьми, их тоже поставят на воинский учёт. Точное число военнообязанных украинок станет известно в следующем году.
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