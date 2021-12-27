Украинка адресовала Зеленскому нецензурный жест из-за постановки женщин на воинский учёт. Видео © "Страна.ua"

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива опубликовал в своём телеграм-канале видеообращение жительницы Украины к президенту страны Владимиру Зеленскому, в ходе которого женщина показала главе государства неприличный жест.

Корреспондент издания "Страна.ua" спросил даму на улице, как она относится к решению Зеленского поставить украинок на воинский учёт.

"Отрицательно. Землю продали — нам отстаивать нечего. Имущество Порошенко, Зеленского и иже с ними я отстаивать не собираюсь вообще", — подчеркнула женщина и показала Зеленскому и другим высокопоставленным чиновникам нецензурный жест со словами "Вот им!".

"После объявленного призыва украинских женщин в армию в связи с возможной российской агрессией они главнокомандующему и министру обороны Украины послание передали и направление указали!" — пошутил Кива в подписи к видео.