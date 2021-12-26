К Зеленскому обратились с просьбой отменить приказ о воинском учёте женщин

Жители Украины подали петицию с просьбой отменить приказ Министерства обороны, ставящий на воинский учёт сотни тысяч женщин страны. Соответствующая просьба зарегистрирована на сайте президента Зеленского.

"Отменить приказ Министерства обороны Украины от 11.10.2021 № 313!!! Пользоваться только перечнем тех специальностей, которые определены постановлением Кабмина № 711 от 14.10.1994… Вроде бы изменился только перечень, но согласно ему почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными", — говорится в тексте петиции.

Также в ней написано, что ситуация с женской воинской повинностью является "безобразием" и "издевательством над женщинами". Петиция была зарегистрирована 23 декабря. Для рассмотрения Зеленским она должна набрать 25 тыс. голосов за 90 дней. В настоящее время собрано свыше 8,7 тыс. подписей.