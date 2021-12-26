К Зеленскому обратились с просьбой отменить приказ о воинском учёте женщин
Соответствующее распоряжение жители Незалежной назвали "безобразием" и "издевательством над женщинами".
На военном параде по случаю Дня независимости Украины, 2018 год. Фото © ТАСС / Пётр Сивков
Жители Украины подали петицию с просьбой отменить приказ Министерства обороны, ставящий на воинский учёт сотни тысяч женщин страны. Соответствующая просьба зарегистрирована на сайте президента Зеленского.
"Отменить приказ Министерства обороны Украины от 11.10.2021 № 313!!! Пользоваться только перечнем тех специальностей, которые определены постановлением Кабмина № 711 от 14.10.1994… Вроде бы изменился только перечень, но согласно ему почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными", — говорится в тексте петиции.
Также в ней написано, что ситуация с женской воинской повинностью является "безобразием" и "издевательством над женщинами". Петиция была зарегистрирована 23 декабря. Для рассмотрения Зеленским она должна набрать 25 тыс. голосов за 90 дней. В настоящее время собрано свыше 8,7 тыс. подписей.
Как уже сообщал Лайф, ранее Минобороны Незалежной утвердило перечень профессий, представительницы которых должны встать на учёт. Список состоит из 35 профессиональных отраслей. Предположительно, под действие приказа подпадают сотни тысяч украинок.
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