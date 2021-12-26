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Глава СПЧ Фадеев назвал драматической ситуацию с девятилетней студенткой МГУ

Он надеется на участие уполномоченного по правам ребёнка в судьбе вундеркинда.

26 декабря, 14:23
<p>Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

О своей готовности помочь разобраться в истории с 9-летней студенткой МГУ Алисой Тепляковой заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его словам, ситуация уже стала драматической. Однако нельзя забывать, что речь идёт о судьбе ребёнка.

"Мне кажется, что уполномоченный по правам ребёнка здесь более уместен, но если мы поймём, что моё участие будет разумно, то я готов помочь организовать какое-то обсуждение",сказал он РИА Новости.

К главе СПЧ ранее обратился член Совета по правам человека Александр Асмолов. Он попросил взять под контроль историю девочки. Письмо также адресовано уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и уполномоченному при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Асмолов уверен, что обучение ребёнка в МГУ нужно прекратить из-за психологических трудностей.

Напомним, отец девочки-вундеркинга напал на завкафедрой МГУ прямо в здании учебного заведения. Он посчитал оценку дочери заниженной, а отношение педагогов предвзятым. В ВУЗе пообещали обеспечить комфортное пребывание девочки в стенах учреждения, однако рассказали о трудностях Алисы Тепляковой с обучением.

"Семь человек мучают ребёнка более часа": Отец девятилетней студентки-вундеркинда из МГУ изложил свою версию громкого скандала

"Семь человек мучают ребёнка более часа": Отец девятилетней студентки-вундеркинда из МГУ изложил свою версию громкого скандала

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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