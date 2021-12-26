Глава СПЧ Фадеев назвал драматической ситуацию с девятилетней студенткой МГУ

О своей готовности помочь разобраться в истории с 9-летней студенткой МГУ Алисой Тепляковой заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его словам, ситуация уже стала драматической. Однако нельзя забывать, что речь идёт о судьбе ребёнка.

"Мне кажется, что уполномоченный по правам ребёнка здесь более уместен, но если мы поймём, что моё участие будет разумно, то я готов помочь организовать какое-то обсуждение", — сказал он РИА Новости.

К главе СПЧ ранее обратился член Совета по правам человека Александр Асмолов. Он попросил взять под контроль историю девочки. Письмо также адресовано уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и уполномоченному при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Асмолов уверен, что обучение ребёнка в МГУ нужно прекратить из-за психологических трудностей.