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У берегов Ливии обнаружили тела 27 погибших мигрантов

Ещё троих удалось спасти, им оказана медицинская помощь. Поиск возможных выживших в море продолжается.

26 декабря, 14:19
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Добровольцы ливийского Красного Полумесяца обнаружили тела 27 утонувших мигрантов у берегов Ливии. Об этом в Facebook сообщило отделение международной организации в Хомсе.

"Группа из ливийского Красного Полумесяца извлекла и упаковала 17 тел, в том числе младенца, на берегу в районе эль-Алус. Кроме того, группа в сотрудничестве с береговой охраной в другом районе берега извлекла и упаковала 10 тел, в том числе двух женщин. Трое мигрантов были спасены", — говорится в сообщении.

По данным организации, спасённым мигрантам оказана медицинская помощь. Поиск возможных выживших в море продолжается.

Лодка с 70 нелегальными мигрантами пропала в Средиземном море

Лодка с 70 нелегальными мигрантами пропала в Средиземном море

Ранее Лайф сообщал, что более 75 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии. Всего с начала года в Средиземном море погибло уже более 1,3 тысячи беженцев.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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