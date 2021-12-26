У берегов Ливии обнаружили тела 27 погибших мигрантов
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Ещё троих удалось спасти, им оказана медицинская помощь. Поиск возможных выживших в море продолжается.
Добровольцы ливийского Красного Полумесяца обнаружили тела 27 утонувших мигрантов у берегов Ливии. Об этом в Facebook сообщило отделение международной организации в Хомсе.
"Группа из ливийского Красного Полумесяца извлекла и упаковала 17 тел, в том числе младенца, на берегу в районе Эль-Алус. Кроме того, группа в сотрудничестве с береговой охраной в другом районе берега извлекла и упаковала 10 тел, в том числе двух женщин. Трое мигрантов были спасены", — говорится в сообщении.
По данным организации, спасённым мигрантам оказана медицинская помощь. Поиск возможных выживших в море продолжается.
Ранее Лайф сообщал, что более 75 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии. Всего с начала года в Средиземном море погибло уже более 1,3 тысячи беженцев.