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Опубликовано 26 декабря 2021, 17:19

У берегов Ливии обнаружили тела 27 погибших мигрантов

Фото © Pexels

Фото © Pexels

Ещё троих удалось спасти, им оказана медицинская помощь. Поиск возможных выживших в море продолжается.

Добровольцы ливийского Красного Полумесяца обнаружили тела 27 утонувших мигрантов у берегов Ливии. Об этом в Facebook сообщило отделение международной организации в Хомсе.

"Группа из ливийского Красного Полумесяца извлекла и упаковала 17 тел, в том числе младенца, на берегу в районе Эль-Алус. Кроме того, группа в сотрудничестве с береговой охраной в другом районе берега извлекла и упаковала 10 тел, в том числе двух женщин. Трое мигрантов были спасены", — говорится в сообщении.

По данным организации, спасённым мигрантам оказана медицинская помощь. Поиск возможных выживших в море продолжается.

Лодка с 70 нелегальными мигрантами пропала в Средиземном море
Лодка с 70 нелегальными мигрантами пропала в Средиземном море

Ранее Лайф сообщал, что более 75 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии. Всего с начала года в Средиземном море погибло уже более 1,3 тысячи беженцев.

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Ирина Мусина
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