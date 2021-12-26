У берегов Ливии обнаружили тела 27 погибших мигрантов

Ещё троих удалось спасти, им оказана медицинская помощь. Поиск возможных выживших в море продолжается.

Добровольцы ливийского Красного Полумесяца обнаружили тела 27 утонувших мигрантов у берегов Ливии. Об этом в Facebook сообщило отделение международной организации в Хомсе.

"Группа из ливийского Красного Полумесяца извлекла и упаковала 17 тел, в том числе младенца, на берегу в районе Эль-Алус. Кроме того, группа в сотрудничестве с береговой охраной в другом районе берега извлекла и упаковала 10 тел, в том числе двух женщин. Трое мигрантов были спасены", — говорится в сообщении.

По данным организации, спасённым мигрантам оказана медицинская помощь. Поиск возможных выживших в море продолжается.