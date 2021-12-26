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Сирийские военные не пропустили через блокпост колонну бронемашин США

При этом солдаты не угрожали оружием и не открывали предупредительного огня, но американским бойцам всё равно пришлось развернуться.

26 декабря, 14:25

Фото © ТАСС / EPA

Военнослужащие сирийской армии преградили путь колонне американских бронеавтомобилей в окрестностях города Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке, сообщило сирийское агентство SANA.

По его данным, когда военные США приблизились на бронетранспортёрах к району Мазраат-Шавиш, сирийские солдаты вышли на шоссе и перекрыли им проезд. При этом не было сделано ни одного предупредительного выстрела. В результате американским военным пришлось изменить маршрут движения.

Напомним, Россия ведёт в Сирии два параллельных трека: помощь легитимному правительству в ликвидации остатков террористических группировок и содействие сирийским сторонам в завязывании политического диалога. Весной российским военным удалось добиться прекращения противостояния между курдским населением и арабами в сирийской провинции Хасеке. Штаты, в отличие от РФ, находятся в САР без приглашения властей данного государства.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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