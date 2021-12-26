Сирийские военные не пропустили через блокпост колонну бронемашин США

По его данным, когда военные США приблизились на бронетранспортёрах к району Мазраат-Шавиш, сирийские солдаты вышли на шоссе и перекрыли им проезд. При этом не было сделано ни одного предупредительного выстрела. В результате американским военным пришлось изменить маршрут движения.