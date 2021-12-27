НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Прокуратура попросила суд удалить видео заезда блогера Литвина на BMW по ТЦ

Как ранее сообщали в ведомстве, на момент съёмки ролика парень был лишён водительских прав.

27 декабря, 08:02
<p>© Instagram / <a href="https://www.instagram.com/mikhail_litvin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mikhail_litvin</a></p>

© Instagram / mikhail_litvin

Одинцовская городская прокуратура обратилась в суд с просьбой признать видеоролики, на которых блогер Михаил Литвин разъезжает на автомобиле BMW по торговому центру, запрещёнными в России. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Одинцовская городская прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании информации, размещённой в двух аккаунтах в социальных сетях, запрещённой к распространению на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура провела проверку и признала происходящее на видео антиобщественным поведением, которые блогер пропагандирует через соцсети. В ведомстве также указали на то, что видео вызвало преимущественно положительную реакцию у публики.

Сенатор Башкин предложил конфисковывать авто у блогеров — нарушителей ПДД

Сенатор Башкин предложил конфисковывать авто у блогеров — нарушителей ПДД

Напомним, скандальный блогер Михаил Литвин прокатился по подмосковному ТЦ в середине декабря. В результате прокуратура организовала проверку, указав в том числе на то, что на момент съёмки видео Литвин не имел водительского удостоверения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1