Прокуратура попросила суд удалить видео заезда блогера Литвина на BMW по ТЦ

Одинцовская городская прокуратура обратилась в суд с просьбой признать видеоролики, на которых блогер Михаил Литвин разъезжает на автомобиле BMW по торговому центру, запрещёнными в России. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Одинцовская городская прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании информации, размещённой в двух аккаунтах в социальных сетях, запрещённой к распространению на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура провела проверку и признала происходящее на видео антиобщественным поведением, которые блогер пропагандирует через соцсети. В ведомстве также указали на то, что видео вызвало преимущественно положительную реакцию у публики.