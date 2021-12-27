Прокуратура попросила суд удалить видео заезда блогера Литвина на BMW по ТЦ
Как ранее сообщали в ведомстве, на момент съёмки ролика парень был лишён водительских прав.
© Instagram / mikhail_litvin
Одинцовская городская прокуратура обратилась в суд с просьбой признать видеоролики, на которых блогер Михаил Литвин разъезжает на автомобиле BMW по торговому центру, запрещёнными в России. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Одинцовская городская прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании информации, размещённой в двух аккаунтах в социальных сетях, запрещённой к распространению на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура провела проверку и признала происходящее на видео антиобщественным поведением, которые блогер пропагандирует через соцсети. В ведомстве также указали на то, что видео вызвало преимущественно положительную реакцию у публики.
Напомним, скандальный блогер Михаил Литвин прокатился по подмосковному ТЦ в середине декабря. В результате прокуратура организовала проверку, указав в том числе на то, что на момент съёмки видео Литвин не имел водительского удостоверения.
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