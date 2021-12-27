Подрыв автомобиля в Краснодарском крае сняли на видео

Видео было опубликовано на странице газеты "Огни Кубани" в "Инстаграме". На кадрах видно, что мужчина что-то делает на переднем сиденье "Жигулей", затем хлопает дверью и отбегает, а через несколько секунд происходит взрыв. Детали машины разлетаются в разные стороны на несколько метров, из салона валит дым. При этом рядом, ни о чём не подозревая, ходят люди и проезжают автомобили.