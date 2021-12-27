Подрыв автомобиля в Краснодарском крае сняли на видео
Уничтожили машину в людном месте рядом с проезжей частью.
© Instagram / ognikubani
В Краснодарском крае взорвали автомобиль © Instagram / ognikubani
В Краснодарском крае местные жители решили развлечься и взорвали свой автомобиль. Забавы хулиганов оценили не все, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с инцидентом.
Видео было опубликовано на странице газеты "Огни Кубани" в "Инстаграме". На кадрах видно, что мужчина что-то делает на переднем сиденье "Жигулей", затем хлопает дверью и отбегает, а через несколько секунд происходит взрыв. Детали машины разлетаются в разные стороны на несколько метров, из салона валит дым. При этом рядом, ни о чём не подозревая, ходят люди и проезжают автомобили.
"По данному факту проводится проверка, материал зарегистрирован. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили Лайфу в краснодарском УМВД РФ.
Ранее в Петербурге гаишник выхватил у пьяного водителя гранату с выдернутой чекой. Чтобы она точно не взорвалась, ладонь правоохранителя обмотали изолентой. В таком состоянии он остался ждать взрывотехников.
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