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Песков заявил об отсутствии планов выносить тело Ленина из мавзолея

Он пояснил, что сейчас много других насущных проблем, поэтому такой вопрос даже не рассматривается.

27 декабря, 07:38

© Pixabay

Планов вынести забальзамированное тело Владимира Ленина из его мавзолея на Красной площади нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Речь не идёт о захоронении вождя революции даже к 100-летию со дня его смерти. Эта дата отмечается в 2024 году.

"Этого вопроса нет на повестке дня, сейчас другая повестка дня, которая изобилует другими вопросами и проблемами", — сказал Песков в разговоре с ТАСС.

Ленин умер 21 января 1924 года. Примечательно, что сам он никаких пожеланий о способе своего захоронения не оставил. Уже 22 января тело вождя было забальзамировано. А строительство мавзолея завершено в 1930 году. Сейчас здание с телом Ленина включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с Московским Кремлём и Красной площадью.

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Ранее Лайф рассказал о заблуждениях в понимании личности Владимира Ленина, в которые пора перестать верить. Считается, что вождь революции был человеком морали и совести, но это далеко не так. Официальная пропаганда СССР донесла до народа, что до революции вождь жил бедно и недоедал, но исторические факты утверждают обратное. Проблем с финансами у него не было. Ульяновы унаследовали имение его деда по матери Александра Бланка в селе Кокушкино (с 1964 года — Ленино) с участком 346 десятин (350 гектаров). Также им принадлежал дом в Алакаевке.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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