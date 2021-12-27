Песков заявил об отсутствии планов выносить тело Ленина из мавзолея

Планов вынести забальзамированное тело Владимира Ленина из его мавзолея на Красной площади нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Речь не идёт о захоронении вождя революции даже к 100-летию со дня его смерти. Эта дата отмечается в 2024 году.

"Этого вопроса нет на повестке дня, сейчас другая повестка дня, которая изобилует другими вопросами и проблемами", — сказал Песков в разговоре с ТАСС.

Ленин умер 21 января 1924 года. Примечательно, что сам он никаких пожеланий о способе своего захоронения не оставил. Уже 22 января тело вождя было забальзамировано. А строительство мавзолея завершено в 1930 году. Сейчас здание с телом Ленина включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с Московским Кремлём и Красной площадью.