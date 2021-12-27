Умер режиссёр "Далласского клуба покупателей" Жан-Марк Валле
Причина смерти 58-летнего канадского сценариста не уточняется.
Режиссёр Жан-Марк Валле. Фото © Getty Images / Emma McIntyre
Канадский режиссёр, известный по фильму "Далласский клуб покупателей" и сериалу "Большая маленькая ложь", лауреат премии "Эмми" Жан-Марк Валле скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщает издание Variety.
"Жан-Марк выступал за творчество, подлинность и умение пробовать новое. Он был настоящим художником и щедрым, любящим человеком. Все, кто работал с ним, не могли не заметить его талант и видение", — сказал изданию коллега режиссёра Натан Росс.
Ранее бывший шеф-редактор Tatler Эдуард Дорожкин умер в возрасте 45 лет. О причине смерти колумниста многочисленных глянцевых изданий пока не сообщается.
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