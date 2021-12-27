Умер режиссёр "Далласского клуба покупателей" Жан-Марк Валле

Канадский режиссёр, известный по фильму "Далласский клуб покупателей" и сериалу "Большая маленькая ложь", лауреат премии "Эмми" Жан-Марк Валле скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщает издание Variety.

"Жан-Марк выступал за творчество, подлинность и умение пробовать новое. Он был настоящим художником и щедрым, любящим человеком. Все, кто работал с ним, не могли не заметить его талант и видение", — сказал изданию коллега режиссёра Натан Росс.