НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Умер режиссёр "Далласского клуба покупателей" Жан-Марк Валле

Причина смерти 58-летнего канадского сценариста не уточняется.

27 декабря, 07:25

Режиссёр Жан-Марк Валле. Фото © Getty Images / Emma McIntyre

Канадский режиссёр, известный по фильму "Далласский клуб покупателей" и сериалу "Большая маленькая ложь", лауреат премии "Эмми" Жан-Марк Валле скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщает издание Variety.

"Жан-Марк выступал за творчество, подлинность и умение пробовать новое. Он был настоящим художником и щедрым, любящим человеком. Все, кто работал с ним, не могли не заметить его талант и видение", сказал изданию коллега режиссёра Натан Росс.

Озвучивавший Дамблдора актёр Андрей Ярославцев умер от коронавируса

Озвучивавший Дамблдора актёр Андрей Ярославцев умер от коронавируса

Ранее бывший шеф-редактор Tatler Эдуард Дорожкин умер в возрасте 45 лет. О причине смерти колумниста многочисленных глянцевых изданий пока не сообщается.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1