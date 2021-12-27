Ракова рассказала, что Москва будет принимать решение по "омикрону" на примере Европы
Она объяснила, что при необходимости в больницах будут развёрнуты дополнительные койки.
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Власти Москвы примут решение по реагированию на распространение нового штамма коронавируса "омикрон" в ближайшие месяц-полтора. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По её словам, сейчас в мэрии внимательно следят за ситуацией в Европе, где "омикрон" стремительно распространяется. Особое внимание уделяется показателям Англии, Франции, Дании и Норвегии, пояснила Ракова.
"И в зависимости от тех цифр и его поведения, которые мы увидим, я думаю, в ближайшие месяц-полтора будем принимать соответствующие решения", — добавила заммэра.
Ранее Ракова также рассказала, что Москва подготовит медицинскую систему к приходу штамма "омикрон" и при необходимости оборудует дополнительные койки в больницах.
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