Ракова рассказала, что Москва будет принимать решение по "омикрону" на примере Европы

Власти Москвы примут решение по реагированию на распространение нового штамма коронавируса "омикрон" в ближайшие месяц-полтора. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По её словам, сейчас в мэрии внимательно следят за ситуацией в Европе, где "омикрон" стремительно распространяется. Особое внимание уделяется показателям Англии, Франции, Дании и Норвегии, пояснила Ракова.

"И в зависимости от тех цифр и его поведения, которые мы увидим, я думаю, в ближайшие месяц-полтора будем принимать соответствующие решения", — добавила заммэра.