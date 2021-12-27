Директор Европейского бюро ВОЗ Клюге ожидает скорейшего признания "Спутника V"

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выразил надежду на скорейшее одобрение российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По его словам, Российский фонд прямых инвестиций в октябре подписал все соглашения, необходимые для внесения "Спутника" в список препаратов, рекомендованных для использования в чрезвычайных ситуациях (Emergency Use Listing, EUL). Это условие для начала оценки EUL.

"ВОЗ и РФПИ встретились в конце ноября, чтобы обсудить необходимость дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины, компания обязалась представить подробную дорожную карту для представления данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку этой вакцины. Подача данных ожидается к концу декабря 2021 года, и я надеюсь, что вскоре после этого процесс будет завершён", — отметил он.

При этом Клюге отрицает политизацию процесса. Он заявил, что ВОЗ — организация, "основанная на научных доказательствах", а процесс утверждения вакцины одинаков для всех производителей.

"Процедура (EUL. — Прим. Лайфа) является ключевым инструментом для компаний, желающих предоставить свою продукцию для использования во время чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. ВОЗ относится ко всем заявителям одинаково, используя одни и те же критерии для оценки любого конкретного продукта, в данном случае — вакцины от CoViD-19", — добавил Клюге.