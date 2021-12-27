Заммэра Ракова: Москва адаптирует медицинскую систему к приходу "омикрона"

Москва подготовит медицинскую систему к приходу штамма "омикрон", город готов оборудовать дополнительные койки в больницах. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Пока, пользуясь передышкой, мы не расслабляемся, мы продолжаем теперь уже анализировать, как ведут себя наши коллеги за рубежом, и пытаемся по максимуму адаптировать нашу медицинскую систему к возможности прихода нового штамма. У нас на сегодняшний день свободно шесть тысяч коек. Если бы не было нового штамма, мы бы точно эти койки закрыли, а временный персонал распустили", — пояснила Ракова в беседе с РИА "Новости".

По словам заммэра, если бы не новый штамм, эти койки точно бы закрыли, а временный персонал распустили. Но в связи с "омикроном" власти столицы не только не делают этого, а имеют чёткий план по разворачиванию дополнительных коек на предельную мощность.