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Заммэра Ракова: Москва адаптирует медицинскую систему к приходу "омикрона"

По её словам, есть чёткий план по разворачиванию дополнительных коек на предельную мощность.

27 декабря, 04:47

© Pixabay

Москва подготовит медицинскую систему к приходу штамма "омикрон", город готов оборудовать дополнительные койки в больницах. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Пока, пользуясь передышкой, мы не расслабляемся, мы продолжаем теперь уже анализировать, как ведут себя наши коллеги за рубежом, и пытаемся по максимуму адаптировать нашу медицинскую систему к возможности прихода нового штамма. У нас на сегодняшний день свободно шесть тысяч коек. Если бы не было нового штамма, мы бы точно эти койки закрыли, а временный персонал распустили", — пояснила Ракова в беседе с РИА "Новости".

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По словам заммэра, если бы не новый штамм, эти койки точно бы закрыли, а временный персонал распустили. Но в связи с "омикроном" власти столицы не только не делают этого, а имеют чёткий план по разворачиванию дополнительных коек на предельную мощность.

"На всякий случай — чтобы у нас этот план был, и все главные врачи об этом знают", — добавила Ракова.

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Напомним, на сегодняшний день в России выявлен 41 случай заражения штаммом "омикрон". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал три основных симптома, которые сопровождают именно этот вариант коронавируса: першение в горле, лихорадка, мышечные боли. А глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые 16 пациентов, у которых в России выявили омикрон-штамм, выздоровели и выписались из стационаров. Лайф также рассказывал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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