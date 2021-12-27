Заммэра Ракова: Москва адаптирует медицинскую систему к приходу "омикрона"
По её словам, есть чёткий план по разворачиванию дополнительных коек на предельную мощность.
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Москва подготовит медицинскую систему к приходу штамма "омикрон", город готов оборудовать дополнительные койки в больницах. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Пока, пользуясь передышкой, мы не расслабляемся, мы продолжаем теперь уже анализировать, как ведут себя наши коллеги за рубежом, и пытаемся по максимуму адаптировать нашу медицинскую систему к возможности прихода нового штамма. У нас на сегодняшний день свободно шесть тысяч коек. Если бы не было нового штамма, мы бы точно эти койки закрыли, а временный персонал распустили", — пояснила Ракова в беседе с РИА "Новости".
По словам заммэра, если бы не новый штамм, эти койки точно бы закрыли, а временный персонал распустили. Но в связи с "омикроном" власти столицы не только не делают этого, а имеют чёткий план по разворачиванию дополнительных коек на предельную мощность.
"На всякий случай — чтобы у нас этот план был, и все главные врачи об этом знают", — добавила Ракова.
Напомним, на сегодняшний день в России выявлен 41 случай заражения штаммом "омикрон". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал три основных симптома, которые сопровождают именно этот вариант коронавируса: першение в горле, лихорадка, мышечные боли. А глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые 16 пациентов, у которых в России выявили омикрон-штамм, выздоровели и выписались из стационаров. Лайф также рассказывал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону".
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