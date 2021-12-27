Вице-премьер РФ Хуснуллин назвал рост цен на стройматериалы угрозой номер один для отрасли

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что угрозой номер один для строительной отрасли является рост стоимости материалов. Об этом он сказал во время интервью газете "Ведомости".

"Рост стоимости материалов сегодня для нас угроза номер один. Мы сейчас все находимся в такой зоне риска, что если цена будет и дальше расти на 15%, 20% и более, то придётся сокращать уже запущенные строительные программы соответствующим образом. Если мы сегодня из-за роста стоимости материалов остановим запущенные стройки, последствия будут очень плохими", — отметил Хуснуллин.

Как уточнил вице-премьер, в результате этого образуются недостроенные социальные объекты, разорившиеся подрядные организации. Хуснуллин отметил, что восемь с половиной миллионов человек работают в стройке напрямую, а ещё около пяти миллионов — в сопутствующих отраслях, в целом строительная отрасль даёт 15–17% ВВП страны. По словам зампреда правительства, в данный момент решается задача наполнения рынка жильём, за счёт чего разгоняется экономика. Хуснуллин ещё раз подчеркнул, что рост стоимости стройматериалов —колоссальный риск.

"Мы пытались бороться. Больше всех подорожал, конечно, металл и продукция металлозависимых производств. Например, лифты подорожали, всё, что связано с арматурой, подорожало", — добавил вице-премьер РФ.

Согласно данным Росстата, в целом цены на строительные материалы за 11 месяцев этого года выросли на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В конце прошлого года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Отмечалось, что стоимость металла с ноября 2020 года увеличилась более чем в два раза.